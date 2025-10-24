Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига
  4. Василие Мицич: Минали са само шест мача, сезонът е дълъг

Василие Мицич: Минали са само шест мача, сезонът е дълъг

  • 24 окт 2025 | 01:34
  • 57
  • 0

Един от ключовите играчи на Апоел Тел Авив - сръбският пойнт гард Василие Мицич, сподели след петата победа от шест мача на дебютанта в Евролигата, че сезонът е дълъг, но изрази надежда, че израелският отбор ще продължи с добрите резултати. В четвъртък вечерта Апоел надделя с 85:77 над финалиста от миналия сезон Монако в зала "Арена София". Воденият от Димитрис Итудис тим излезе на първо място след изиграването на част от срещите от шестия кръг.

- Поздравления за победата. Питах и твоите съотборници, сега питам и теб - каква е реакциата ти като видиш това (класирането, б.р.)?

- Само шест мача са изминали. Много години съм играл в Евролигата и нещата бързо се променят. Надявам се да продължим да сме агресивни, да останем позитивни и да трупаме още победи. Пак казвам - само шест мача са изминали. Дълъг сезон ни очаква.

Цялото интервю с Василие Мицич можете да изгледате във видеото по-долу.

Следвай ни:

Снимки: Sportal.bg

Още от Евролига

Саша Обрадович: Не трябва да повтаряме играта от първото полувреме

Саша Обрадович: Не трябва да повтаряме играта от първото полувреме

  • 24 окт 2025 | 01:14
  • 111
  • 0
Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg и неочаквани папараци

Илайджа Брайънт говори пред Sportal.bg и неочаквани папараци

  • 24 окт 2025 | 01:09
  • 290
  • 0
Василис Спанулис: Пропуснахме много отворени стрелби, поздравявам Апоел

Василис Спанулис: Пропуснахме много отворени стрелби, поздравявам Апоел

  • 24 окт 2025 | 00:58
  • 132
  • 0
Уникални кадри от радостта на феновете и баскетболистите на Апоел след успеха над Монако

Уникални кадри от радостта на феновете и баскетболистите на Апоел след успеха над Монако

  • 24 окт 2025 | 00:57
  • 198
  • 0
Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Това е само началото! Невероятно е!

Иш Уейнрайт пред Sportal.bg: Това е само началото! Невероятно е!

  • 24 окт 2025 | 00:44
  • 556
  • 0
Страхотен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда за успех над Баскония

Страхотен Милър-Макинтайър поведе Цървена звезда за успех над Баскония

  • 24 окт 2025 | 00:42
  • 206
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

Кризата в Лудогорец се задълбочава, петнадесет безобразни минути провалиха "орлите" в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 23:56
  • 34074
  • 82
Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

Трус в Пирин - собствениците обявиха, че се оттеглят

  • 23 окт 2025 | 20:52
  • 20799
  • 19
Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

Наско Сираков разкри кой иска да вземе Левски! Зададе въпроси към потенциалните инвеститори

  • 23 окт 2025 | 11:39
  • 69507
  • 106
Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

Официално: Меси остава в Интер Маями още три години

  • 23 окт 2025 | 18:45
  • 15220
  • 170
Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

Очаквани победи и няколко изненади в третия кръг на Лига Европа

  • 23 окт 2025 | 23:59
  • 15858
  • 3
Апоел подчини и Монако в "Арена София"

Апоел подчини и Монако в "Арена София"

  • 23 окт 2025 | 23:05
  • 9645
  • 2