Василие Мицич: Минали са само шест мача, сезонът е дълъг

Един от ключовите играчи на Апоел Тел Авив - сръбският пойнт гард Василие Мицич, сподели след петата победа от шест мача на дебютанта в Евролигата, че сезонът е дълъг, но изрази надежда, че израелският отбор ще продължи с добрите резултати. В четвъртък вечерта Апоел надделя с 85:77 над финалиста от миналия сезон Монако в зала "Арена София". Воденият от Димитрис Итудис тим излезе на първо място след изиграването на част от срещите от шестия кръг.

- Поздравления за победата. Питах и твоите съотборници, сега питам и теб - каква е реакциата ти като видиш това (класирането, б.р.)?

- Само шест мача са изминали. Много години съм играл в Евролигата и нещата бързо се променят. Надявам се да продължим да сме агресивни, да останем позитивни и да трупаме още победи. Пак казвам - само шест мача са изминали. Дълъг сезон ни очаква.

Цялото интервю с Василие Мицич можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Sportal.bg