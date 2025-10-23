Популярни
  Виляреал
  От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

  23 окт 2025 | 04:54
Ръководството на Виляреал публикува на официалния си сайт изявление, в което остро критикува решението на Ла Лига да отмени мача от 17-ия кръг на първенството срещу Барселона, който трябваше да се проведе в САЩ. Срещата беше насрочена за 20 декември.

„Виляреал изразява своето недоволство към Ла Лига относно организацията на мача срещу Барселона, който трябваше да се състои в САЩ. Искаме да изрази дълбокото си разочарование от работата на Ла Лига по подготовката на срещата, планирана за 20 декември в Маями като част от 17-ия кръг, която в крайна сметка няма да се проведе в САЩ“, се казва в позицията на клуба.

„Както президентът на клуба Фернандо Роиг и генералният директор Фернандо Роиг Негеролес многократно заявиха на пресконференции този сезон, клубът смята за необходимо да припомни подробно хронологията на събитията по този въпрос. Инициативата за провеждане на мач от Ла Лига извън Испания дойде от самата лига като част от стратегията за глобално развитие на шампионата. Това лято Ла Лига предложи на Виляреал да участва и да бъде домакин на срещата срещу Барселона преди зимната пауза. Виляреал, както вече беше публично обявено, се съгласи, тъй като смята проекта за полезен за растежа на клуба и най-вече за развитието на първенството.

Виляреал прие предложението на Ла Лига при две условия – компенсация за засегнатите притежатели на абонаментни карти и липса на пряка печалба за клубовете. Лигата се съгласи с тези условия и клубът активно сътрудничеше в подготовката. Въпреки това, при липсата на конкретика относно времето и организацията на пътуването, Виляреал многократно настояваше за яснота и беше готов да се оттегли от проекта, ако въпросите не бъдат решени.

Треньорът на Виляреал се ядоса на Ла Лига заради отменения мач в САЩ

„Снощи, 21 октомври, клубът научи по телефона от Ла Лига за отмяната на мача в САЩ. Информацията беше представена като поверителна, но само няколко минути по-късно самата лига я обяви публично, което Виляреал разглежда като проява на неуважение и провал в управлението на проекта. Клубът съжалява за пропуснатата възможност за международно развитие, но ще продължи да работи в интерес на отбора и на състезанието“, се посочва още в изявлението на „жълтата подводница“.

Снимки: Gettyimages

