Тебас: Мачът в Маями не е дори сред 10-те основни цели на Ла Лига

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас направи първия си публичен коментар, извън публикацията си в Туитър от сряда, след отмяната на мача в Маями между Виляреал и Барселона, който трябваше да се изиграе на 20 декември. Футболният бос говори по време на събитие в Мадрид, на което присъстваха още Рафаел Лоусан, президент на Кралската испанска футболна федерация (RFEF), и Фран Сото, председател на съдийската комисия. Тебас изслуша изказването на Лоусан, преди да се обърне към медиите.

Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями

Относно мача в Маями, той заяви: "Думата "провал“ не съществува. Опитах и ще продължим да опитваме. Има доста голямо неразбиране. Всичко това произтича от проблем между ФИФА и Relevent в Съединените щати. Ще продължим да работим, трябва да има споразумение, защото САЩ са го поискали от ФИФА, така че има още път за извървяване".

🎙️ Javier Tebas, en un acto



🔁 "El partido de Miami no está ni entre los 10 objetivos principales de LaLiga"



💥 Sobre la denuncia a AFE: "Queremos que se sepa si interrumpir un partido 15 segundos es legal o no"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/k7iTy6bgy8 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 23, 2025

На въпрос дали се чувства победен, Тебас отговори: "Дали съм загубил е толкова субективно... Дали ми се искаше да се играе на 20 декември? Да. Ако това се смята за загуба, тогава да, но за мен... Казвам го отдавна, мачът в Маями не беше сред основните ни цели. Заявявал съм го публично много пъти, мисля, че казах, че не е дори сред 10-те основни цели на Ла Лига. И продължавам да го твърдя. Има хора, които са ми набрали и ако играех на табла и загубех, това също щеше да стане публично достояние. Не го смятам за загуба, предстои още много път".

Ла Лига завежда дело срещу "стачкуващите" футболисти

"Играчите на Реал Мадрид наят да казват само „измама", „измама", „измама". Защо обявихме за отмяната на почивката на мача на Виляреал? Искахме да избегнем да разберат по по-грозен начин. Искаме да бъде ясно дали прекъсването на мач за 15 секунди е законно или не“, добави още президентът на Ла Лига.

Следвай ни:

Снимки: Imago