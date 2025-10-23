Барселона предприе хода, с който се надява да спаси Флик за Ел Класико

Барселона тази сутрин подаде жалба до Апелативната комисия, надявайки се тя да отмени наказанието на Ханзи Флик от един мач и германецът да може да води отбора в неделното Ел Класико. Специалистът бе санкциониран заради това, че получи два жълти картони в края на срещата с Жирона. Барселона обжалва наказанието пред Дисциплинарната комисия, но вчера този орган отхвърли молбата на каталунците. Днес от "Камп Ноу" използваха следващата възможност, обжалвайки пред Апелативната комисия.

В своя доклад за мача главният съдия Хесус Хил Мансано обяснява, че показал първия жълт картон на германеца, защото “аплодира едно от моите решения в знак на протест”, а веднага след това го санкционирал за втори път, тъй като “след жълтия картон той направи жест в знак на неодобрение”. От Барселона твърдят, че съдийският доклад не отговаря на това, което се вижда на записите.

Вчера президентът на Барселона Жоан Лапорта изрази мнението, че реферът е сгрешил, тъй като е изчакал да види реакцията на треньора след първия картон.