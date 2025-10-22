Ливърпул ще търси път за излизане от кризата с коварно гостуване в Шампионската лига

Айнтрахт (Франкфурт) и Ливърпул ще се изправят един срещу друг в мач от третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига на 22 октомври от 22:00 часа на стадион "Дойче Банк Парк". Срещата ще бъде ръководена от френския рефер Франсоа Летексие, който ще има отговорната задача да контролира този важен двубой между германския и английския представител.

Ливърпул влезе в неочаквана криза от четири поредни загуби във всички турнири. Мърсисайдци не могат да си позволят повече грешки, защото това само ще увеличи напрежението в съблекалнията и ще сгъсти черните облаци над мениджъра Арне Слот. Гостуването във Франкфурт обаче не може да се нарече лесно и сега за англичаните предстои трудната задача да намерят пътя към успеха, с който да спрат пропадането.

В последните си пет мача Ливърпул загуби 1:2 от Манчестър Юнайтед (на 19.10.2025), 1:2 от Челси (на 04.10.2025), 0:1 от Галатасарай в Шампионската лига (на 30.09.2025) и 1:2 от Кристъл Палас (на 27.09.2025). Последната победа на "мърсисайдци" дойде срещу Саутхамптън с 2:1 в турнира за Карабао Къп (на 23.09.2025).

Положението на Айнтрахт обаче не е много по-добро. Отборът идва след равенство 2:2 срещу Фрайбург в Бундеслигата (на 19.10.2025), което прекъсна серията от три последователни загуби - 0:3 от Байерн Мюнхен (на 04.10.2025), тежкото 1:5 от Атлетико Мадрид в Шампионската лига (на 30.09.2025) и 3:4 от Унион (Берлин) (на 21.09.2025). Единствената победа на "орлите" в последните пет мача беше с 6:4 срещу Борусия Мьонхенгладбах (на 27.09.2025).

В груповата фаза на Шампионската лига Айнтрахт заема 15-то място с 3 точки от изиграните 2 мача, като отборът има голова разлика 6:6. Ливърпул се намира на 17-та позиция, също с 3 точки от 2 срещи и голова разлика 3:3. И двата отбора имат нужда от победа, за да подобрят позициите си в класирането и да увеличат шансовете си за класиране в следващата фаза на турнира.