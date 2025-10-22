Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Собослай разкри за срещи, предизвикани от лошата форма на Ливърпул

  • 22 окт 2025 | 12:14
  • 923
  • 0
Един от най-добре представящите се футболисти на Ливърпул от началото на сезона - Доминик Собослай, разкри, че играчите на Арне Слот няколко пъти са имали срещи и разговори, предизвикани от слабата форма на отбора в последно време. Мърсисайдци са в серия от четири поредни победи, а от септември 1953-та клубът не е записвал поредица от пет последователни поражения.

“На мен никога не ми се е случвало, но много момчета са имали в кариерата си четири поредни загуби. Важното е да се държим заедно. Имахме много срещи, на които говорихме. Когато е трудно, най-важно е да сме единни. Готови сме да покажем реакция и ще го направим. Ситуацията ще се преобърне. Ако работите усилено, късметът ще бъде на ваша страни. Понякога се случва и това, което стана срещу Манчестър Юнайтед - ударихме три греди, създадохме доста положения и не допуснехме много такива, но загубихме.

От първите два мача в Шампионската лига записахме само една победа, а във втория загубихме, така че със сигурност трябва да вземем трите точки срещу Айнтрахт. Най-важното е покажем характера, който притежаваме. Показахме го миналия сезон, когато станахме шампиони. За мен тази кампания в Шампионската лига е специална, защото финалът е в Будапеща”, заяви Собослай.

