Слот за контузията на Гравенберх и гостуването на Айнтрахт

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот даде повече подробности за състоянието на Райън Гравенберх, който бе заменен принудително по време на дербито с Манчестър Юнайтед заради контузия в глезена.

“Да, трябваше да го извадя през уикенда, защото накуцваше, както всички видяхме. Така че, за съжаление, той не е готов да играе срещу Айнтрахт. Надяваме се, че ще бъде на разположение за уикенда, но това е контузия на глезена, така че трябва да изчакаме и да му дадем малко време. Ше видим как ще се чувства, когато се върнем от Франкфурт”, заяви нидерландецът пред сайта на Ливърпул.

Нови проблеми в Ливърпул

Слот сподели и очакванията си за днешното гостуване на Айнтрахт.

“Мога да изтъкна няколко причини, поради които е важно да постигнем добър резултат срещу Айнтрахт (Франкфурт). Това е гостуване, което в някаква степен е подобно на това на Галатасарай - феновете ще бъдат наистина шумни. Така че, освен качеството на Франкфурт, това е нещо, което също трябва да вземем предвид. Но нашите играчи са свикнали да играят при тези обстоятелства.

Както казах преди мача с Юнайтед, не би трябвало да има значение за следващия ни двубой това дали преди това сме спечелили или загубили. Целта, ако играеш за Ливърпул, ако носиш тази фланелка, е да спечелиш всеки един мач. Така че, ако спечелим седем поредни мача, както започнахме сезона, тогава искаме да спечелим следващите три. Не успяхме. Сега загубихме последните четири. Така че, разбира се, искаме да видим Ливърпул да печели отново.

По-рано през сезона Айнтрахт победи Галатасарай с 5:1, така че трябва да внимаваме, защото ние загубихме от Галатасарай. Никога не можеш да сравняваш резултатите един с друг, но все пак това е отбор, който впечатли в първия си домакински мач. Сблъскаха се с някои трудности като гост срещу Атлетико Мадрид, но те не са единственият отбор, който се има затруднения в гостуването

Двубоят ще е по-специален за Юго Екитике, който ще се изправи срещу бившия си отбор.

“Винаги е специално за всеки играч, когато отиде да играе срещу някой от бившите си клубове, особено ако си се справил наистина добре. Мисля, че не само той ще се радва да се върне, но и феновете ще се радват да го видят заради това, което направи за клуба. Този мач ще се специален за него, както и за Джереми Фримпонг и за Флориан Виртц. За тримата ще е хубаво да играят отново в Германия”, добави Слот.