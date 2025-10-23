Популярни
Алегри обяви какво е нужно на Милан за Скудетото и припомни издънката с Кремонезе

  • 23 окт 2025 | 14:45
  • 407
  • 1

Наставникът на лидера в Серия А Милан Масимилиано Алегри говори пред медиите преди утрешното домакинство на "росонерите" срещу Пиза. Специалистът предупреди футболистите да не подценяват новака, като припомни издънката в първия кръг срещу друг от отборите, спечелили промоция в елита - Кремонезе. Освен това Алегри говори и за шансовете на Милан за Скудетото.

"Трябва да надградим върху постигнатите досега резултати. Ще бъде сложен мач. Пиза винаги са играли борбено и са създавали положения. Освен това трябва да развалим една лоша поличба: загубихме от първия новак, с който се изправихме, сега да видим дали ще се справим по-добре с втория.

Не знам дали сме по-напред или по-назад от очакванията, но сме едва в началото и трябва да продължим по своя път. Необходимо е да надградим върху постигнатите досега резултати. Аз в Пиза? Спомням си с голяма обич президента Анконетани, който беше визионер. Щеше да е любопитно да го видим в днешния променен футбол. За мен това беше важен опит", започна Алегри.

"Дали сме отбор? Няма такова нещо като да се задържиш на едно ниво – или се влошаваш, или се подобряваш. Трябва да продължаваме да се подобряваме. Имаме само 16 точки, което не е достатъчно дори за да избегнем изпадането. Тези, които влизат от резервната скамейка, винаги оказват влияние и трябва да продължат да го правят. Повече голове през второто полувреме? Не знам, мисля, че е защото се развиваме физически. През второто полувреме успяваме да повишим интензивността и това е добър знак", продължи наставникът на Милан.

Ето как ВАР се намеси за спорната дузпа за победата на Милан над Фиорентина
Ето как ВАР се намеси за спорната дузпа за победата на Милан над Фиорентина

"Нкунку се завръща, а за Лофтъс-Чийк ще бъде преценен днес. Хименес? Тренира добре през последните три дни. Пристигна късно, защото беше с националния отбор, но сега е в добра физическа форма", продължи Алегри, след което се върна към споровете около съдийството в мача срещу Фиорентина: "Това са неща, които са се случвали, все още се случват и ще продължат да се случват в италианския футбол, защото са субективни решения. Трябва да се приемат, те са част от играта".

Леао? Не става въпрос да го трансформирам, той има свои собствени характеристики. За мен той може да играе като първи или втори нападател. Важното е, че той участва в играта, защото тогава може да направи разликата, а още по-добре е, ако има свобода да се движи.

"МиланКомо в Пърт? Мога да дам мнението си, но то има относително малко значение. Важното е решението да бъде взето възможно най-скоро, за да можем да се организираме. Би било по-добре да играем в Италия, но ако мачът се проведе в Пърт, ще се адаптираме и ще се подготвим съответно", заяви специалистът.

"Какво трябва да стане, за да спечелим Скудетото? Да не допуснем повече от 20–25 гола. Феновете трябва да мечтаят, а ние трябва да работим", завърши наставникът на Милан.

Снимки: Imago

