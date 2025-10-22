Модрич: Мечтата ми е да триумфирам с Милан, завръщането в ШЛ е минималната цел

Халфът на Милан Лука Модрич изрази задоволство от преминаването си в клуба през лятото и подчерта, че се надява да спечели трофеи с екипа на “росонерите”, след като завоюва куп трофеи по време на дългогодишния си престой в Реал Мадрид.

“Да играя в Милан е най-добрата опция за мен в момента. Намирам се във велик и исторически клуб, съставът е много талантлив, а треньорът е победител. Пътят ще бъде дълъг, но имам високи очаквания. Дойдох тук, за да печеля. Завръщането в Шампионската лига е минималната цел, но се надявам да постигна повече. Звонимир Бобан ми беше идол, израснах с него, но съм се възхищавал и на Паоло Малдини, Кака, Андреа Пирло, Кларънс Зеедорф …

Нивото на Серия "А" е много високо. В другите водещи първенства няма толкова много трудни мачове като тук срещу Ювентус, Интер, Наполи, Лацио, Рома… “Сантиаго Бернабеу” е специален за мен. Там прекарах 13 години и преживях неописуеми емоции. Но “Сан Сиро” е стадион, който е пълен с история. Карло Анчелоти ми каза, че ще го харесам, все пак е сред най-великите. Вече съм спечелил всичко, но мечтата ми е да триумфирам и с Милан, защото, когато никога не се предаваш, всичко може да се случи. Форца Милан винаги”, заяви Модрич пред TG1.

Междувременно, неговият съотборник Сантиаго Хименес разказа любопитна история, свързана с пристигането на хърватския ветеран в клуба. “Веднага щом дойде, той подари по един iPhone на всички играчи. Когато отидохме в съблекалнята, всеки от нас намери по един на нашето място. Обикновено, когато си новобранец, трябва да пееш пред целия отбор. Той обаче предпочете да ни подари нови телефони”, сподели нападателят пред Jorgio & Rubio.

