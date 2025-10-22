Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милан
  3. Модрич: Мечтата ми е да триумфирам с Милан, завръщането в ШЛ е минималната цел

Модрич: Мечтата ми е да триумфирам с Милан, завръщането в ШЛ е минималната цел

  • 22 окт 2025 | 18:38
  • 4885
  • 0

Халфът на Милан Лука Модрич изрази задоволство от преминаването си в клуба през лятото и подчерта, че се надява да спечели трофеи с екипа на “росонерите”, след като завоюва куп трофеи по време на дългогодишния си престой в Реал Мадрид.

Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време
Костакурта за Модрич: Милан не е имал лидер с такава харизма от твърде дълго време

“Да играя в Милан е най-добрата опция за мен в момента. Намирам се във велик и исторически клуб, съставът е много талантлив, а треньорът е победител. Пътят ще бъде дълъг, но имам високи очаквания. Дойдох тук, за да печеля. Завръщането в Шампионската лига е минималната цел, но се надявам да постигна повече. Звонимир Бобан ми беше идол, израснах с него, но съм се възхищавал и на Паоло Малдини, Кака, Андреа Пирло, Кларънс Зеедорф

Нивото на Серия "А" е много високо. В другите водещи първенства няма толкова много трудни мачове като тук срещу Ювентус, Интер, Наполи, Лацио, Рома… “Сантиаго Бернабеу” е специален за мен. Там прекарах 13 години и преживях неописуеми емоции. Но “Сан Сиро” е стадион, който е пълен с история. Карло Анчелоти ми каза, че ще го харесам, все пак е сред най-великите. Вече съм спечелил всичко, но мечтата ми е да триумфирам и с Милан, защото, когато никога не се предаваш, всичко може да се случи. Форца Милан винаги”, заяви Модрич пред TG1.

Междувременно, неговият съотборник Сантиаго Хименес разказа любопитна история, свързана с пристигането на хърватския ветеран в клуба. “Веднага щом дойде, той подари по един iPhone на всички играчи. Когато отидохме в съблекалнята, всеки от нас намери по един на нашето място. Обикновено, когато си новобранец, трябва да пееш пред целия отбор. Той обаче предпочете да ни подари нови телефони”, сподели нападателят пред Jorgio & Rubio.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

Постигнахме много важна победа, доволен е Дъмфрис

  • 22 окт 2025 | 15:47
  • 689
  • 0
Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

  • 22 окт 2025 | 15:11
  • 1445
  • 13
Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

  • 22 окт 2025 | 14:48
  • 3768
  • 3
Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

  • 22 окт 2025 | 14:23
  • 1731
  • 0
От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

От Байерн вече преговарят с Нойер за нов договор

  • 22 окт 2025 | 14:21
  • 777
  • 0
Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

Потвърдено: Ханзи Флик пропуска Ел Класико

  • 22 окт 2025 | 13:50
  • 5643
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

ЦСКА следи голям талант на Славия, Венци обявил цената - засега няма развитие

  • 22 окт 2025 | 13:16
  • 24808
  • 18
Ранни голове и в двата двубоя, които се играят в Шампионската лига

Ранни голове и в двата двубоя, които се играят в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 19:40
  • 7887
  • 1
Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

Магията на Мони Николов донесе втора победа на Локомотив (Новосибирск)

  • 22 окт 2025 | 17:30
  • 22180
  • 9
БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

БФС, по препоръка на УЕФА, представи ново лицензионно правило, българските клубове ще плащат на еколози

  • 22 окт 2025 | 12:26
  • 24710
  • 30
Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

Кривия: Тръгнах да се връщам, Сираков каза да не се прибирам, но съм корав - ако се наложеше, щях да гледам видео

  • 22 окт 2025 | 10:07
  • 27446
  • 29
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 22 окт 2025 | 08:00
  • 480187
  • 23