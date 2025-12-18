Популярни
  3. Флуминензе потвърди очакваната раздяла, Тиаго Силва с трогателно обръщение

  • 18 дек 2025 | 18:20
  • 937
  • 0
От Флуминензе официално потвърдиха, че през тази седмица са прекратили договора на своя централен защитник Тиаго Силва, който става свободен агент. От клуба изразиха своята благодарност на 41-годишния ветеран и му пожелаха успехи в бъдеще.

Тиаго Силва е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното
Тиаго Силва е готов да се върне в Европа, за да запази шансове за Световното

Бразилецът е юноша именно на Флуминензе, като първият му период в първия състав на клуба беше между 2006 и 2008 година. Впоследствие той дълго време игра с екипите на Милан, Пари Сен Жермен и Челси в Европа. Опитният защитник се завърна обратно в родния си клуб през лятото на 2024 година. Така той има съвкупно 185 мача с 18 гола и 5 асистенции за Флуминензе.

Смята се, че в момента приоритет на Силва не е отказване от футбола, а завръщане в Европа, за да бъде близо до семейството си, както и да си заслужи участие на Мондиал 2026 с екипа на Бразилия, за чийто мъжки състав има 113 двубоя със 7 попадения и 4 голови паса.

„Времето ни заедно беше по-кратко, отколкото очаквахме, но достатъчно интензивно, за да създадем спомени, които ще ценя през целия си живот. Дълбоко благодарен съм на клуба, треньорския щаб, съотборниците ми, семейството ми и най-вече феновете, които превърнаха тази мечта в реалност и ме накараха да се почувствам като у дома от първия ми ден във Флуминензе. Където и да ме отведе Бог, преживените моменти заедно ще останат завинаги в личната ми история. Въпреки че повече няма да нося цветовете на „трикольорите“, те завинаги ще останат в моите вени“, написа Силва в трогателното си обръщение в социалните мрежи.

Снимки: Gettyimages

