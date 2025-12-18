Популярни
Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

  18 дек 2025 | 19:45
  • 853
  • 0
Стилиян Петров: Не получаваш време, ако не печелиш мачове

Легендата на българския футбол Стилиян Петров коментира ситуацията в бившия му клуб Селтик. Французинът Уилфрид Нанси пое "детелините" преди две седмици и стана първият мениджър в историята на клуба, който стартира с четири поредни загуби. Според Петров Нанси може да бъде уволнен още преди края на годината.

"От това, което видяхме досега, бихте ли се доверили на мениджъра с парите, които иска да похарчи, за играчите, които иска да доведе? Това е голям въпрос", сподели Стилиян.

"Има още две седмици до отварянето на трансферния прозорец и ако той не печели мачове, не мисля, че ще види трансферния прозорец. Той е под огромно напрежение и се надявам да се получи. Не е хубаво да съдиш някого след две седмици, но, за съжаление, е така. Не получаваш време, ако не печелиш мачове. Живеем в свят, в който хората нямат много търпение, особено феновете на Селтик", допълни той.

