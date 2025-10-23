Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа говори пред медиите след победата над Ювентус с 1:0 в Шампионската лига. Опитният белгийски страж не пропусна отново да жегне ръководството на Ла Лига относно станалия прословут мач Виляреал - Барселона, който трябваше да се играе в Маями, но в крайна сметка тази идея пропадна.

"Радвам се, че спечелих своя мач номер 300 с Реал Мадрид със суха мрежа. Влахович и Милитао са много бързи и аз останах по-назад. В момента, в който се приближиха, затворих пространството и се направих голям с ръце и крака. Спасих добре и това беше важен момент", започна Куртоа, след което отново говори и за отменения мач в Маями.

300 Games for Real Madrid. 🤍🇧🇪 pic.twitter.com/0Jd6iFA8Sy — Madrid Zone (@theMadridZone) October 22, 2025

"Доволен съм, че няма да се играе там. Нямаше смисъл да се прави без прозрачност, защото мачовете трябва да се играят у дома, както казах и вчера. Това е здрав разум. Ако в бъдеще се направи нещо подобно, трябва да има общо гласуване между всички клубове. Всички трябва да са „за“. Смятам, че ако испанската лига и нейната марка са добри и вярваш, че това е най-доброто първенство в света, не е нужно да ходиш другаде, за да играеш мачове.

Трябва да пълниш стадионите си и да подобряваш други неща. Финансовият феърплей е добър, но в крайна сметка много клубове продават най-добрите си играчи, за да го спазят. Не е нормално през септември някои отбори да правят чудеса, за да картотекират играчи. Това е първото нещо, което трябва да се промени и подобри. Затова са предсезонните подготовки. Има други начини да подобриш имиджа си", каза белгиецът.

🚨🗣️ Courtois: “Before going to the USA, maybe La Liga should start by fixing itself.



It's not normal to see teams on September 1st trying to make miracles happen in order to register players, selling their stars.” pic.twitter.com/5rM26qwKRF — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 23, 2025

Куртоа сподели и очакванията си преди Ел Класико. "Във всеки мач трябва да си стабилен. Ако не допуснеш гол, е по-лесно да спечелиш. Срещу Барса мачовете винаги са офанзивни и от двете страни. Ще бъде трудно и трябва да се подготвим", каза той.