Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа говори пред медиите след победата над Ювентус с 1:0 в Шампионската лига. Опитният белгийски страж не пропусна отново да жегне ръководството на Ла Лига относно станалия прословут мач Виляреал - Барселона, който трябваше да се играе в Маями, но в крайна сметка тази идея пропадна.
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус
"Радвам се, че спечелих своя мач номер 300 с Реал Мадрид със суха мрежа. Влахович и Милитао са много бързи и аз останах по-назад. В момента, в който се приближиха, затворих пространството и се направих голям с ръце и крака. Спасих добре и това беше важен момент", започна Куртоа, след което отново говори и за отменения мач в Маями.
"Доволен съм, че няма да се играе там. Нямаше смисъл да се прави без прозрачност, защото мачовете трябва да се играят у дома, както казах и вчера. Това е здрав разум. Ако в бъдеще се направи нещо подобно, трябва да има общо гласуване между всички клубове. Всички трябва да са „за“. Смятам, че ако испанската лига и нейната марка са добри и вярваш, че това е най-доброто първенство в света, не е нужно да ходиш другаде, за да играеш мачове.
Трябва да пълниш стадионите си и да подобряваш други неща. Финансовият феърплей е добър, но в крайна сметка много клубове продават най-добрите си играчи, за да го спазят. Не е нормално през септември някои отбори да правят чудеса, за да картотекират играчи. Това е първото нещо, което трябва да се промени и подобри. Затова са предсезонните подготовки. Има други начини да подобриш имиджа си", каза белгиецът.
Куртоа сподели и очакванията си преди Ел Класико. "Във всеки мач трябва да си стабилен. Ако не допуснеш гол, е по-лесно да спечелиш. Срещу Барса мачовете винаги са офанзивни и от двете страни. Ще бъде трудно и трябва да се подготвим", каза той.