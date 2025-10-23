Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 09:58
  • 1219
  • 3
Куртоа отново жегна Тебас и Ла Лига

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа говори пред медиите след победата над Ювентус с 1:0 в Шампионската лига. Опитният белгийски страж не пропусна отново да жегне ръководството на Ла Лига относно станалия прословут мач Виляреал - Барселона, който трябваше да се играе в Маями, но в крайна сметка тази идея пропадна.

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

"Радвам се, че спечелих своя мач номер 300 с Реал Мадрид със суха мрежа. Влахович и Милитао са много бързи и аз останах по-назад. В момента, в който се приближиха, затворих пространството и се направих голям с ръце и крака. Спасих добре и това беше важен момент", започна Куртоа, след което отново говори и за отменения мач в Маями.

"Доволен съм, че няма да се играе там. Нямаше смисъл да се прави без прозрачност, защото мачовете трябва да се играят у дома, както казах и вчера. Това е здрав разум. Ако в бъдеще се направи нещо подобно, трябва да има общо гласуване между всички клубове. Всички трябва да са „за“. Смятам, че ако испанската лига и нейната марка са добри и вярваш, че това е най-доброто първенство в света, не е нужно да ходиш другаде, за да играеш мачове.

Трябва да пълниш стадионите си и да подобряваш други неща. Финансовият феърплей е добър, но в крайна сметка много клубове продават най-добрите си играчи, за да го спазят. Не е нормално през септември някои отбори да правят чудеса, за да картотекират играчи. Това е първото нещо, което трябва да се промени и подобри. Затова са предсезонните подготовки. Има други начини да подобриш имиджа си", каза белгиецът.

Куртоа сподели и очакванията си преди Ел Класико. "Във всеки мач трябва да си стабилен. Ако не допуснеш гол, е по-лесно да спечелиш. Срещу Барса мачовете винаги са офанзивни и от двете страни. Ще бъде трудно и трябва да се подготвим", каза той.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

Коварни мачове за фаворитите в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 06:45
  • 1314
  • 0
Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

Третият кръг в Лига Европа обещава много зрелищни дуели

  • 23 окт 2025 | 06:30
  • 1928
  • 0
Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

Поконьоли: Искам във всеки мач да играем по този начин

  • 23 окт 2025 | 06:03
  • 2038
  • 0
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5973
  • 0
От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

От Виляреал отправиха остра критика към Ла Лига

  • 23 окт 2025 | 04:54
  • 1994
  • 0
Де Дзерби обвини съдията

Де Дзерби обвини съдията

  • 23 окт 2025 | 04:32
  • 2585
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо Габриела Петрова в "Гостът на Sportal.bg"

  • 23 окт 2025 | 11:20
  • 313
  • 0
Труден тест за Лудогорец в Швейцария

Труден тест за Лудогорец в Швейцария

  • 23 окт 2025 | 07:30
  • 5364
  • 9
Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

Белингам и защитата донесоха успеха на Реал Мадрид над Ювентус

  • 22 окт 2025 | 23:54
  • 33983
  • 57
Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

Ливърпул сложи край на негативната серия с разгром във Франкфурт

  • 22 окт 2025 | 23:53
  • 38600
  • 20
Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

Аякс се саботира сам и получи болезнен шамар от Челси

  • 23 окт 2025 | 00:09
  • 28986
  • 29
Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

Щастлив рикошет доближи Фламенго до финала на Копа Либертадорес

  • 23 окт 2025 | 05:27
  • 5973
  • 0