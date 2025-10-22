Популярни
  3. Ла Лига завежда дело срещу "стачкуващите" футболисти

Ла Лига завежда дело срещу "стачкуващите" футболисти

  • 22 окт 2025 | 20:07
  • 720
  • 0
Ръководството на Ла Лига информира Асоциацията на испанските футболисти (AFE), че ще подаде съдебен иск заради 15-секундното спиране на играта в началото на двубоите от последния кръг в Примера дивисион. Протестът на играчите беше насочен срещу планирания мач между Виляреал и Барселона в Маями, който в крайна сметка беше отменен. Решението за съдебни действия беше съобщено от президента на лигата Хавиер Тебас на среща с ръководителя на AFE Давид Агансо.

Още през уикенда от Ла Лига предупредиха футболистите, че ще „оценят количествено щетите от протеста“. В предупреждението се споменаваше и възможността действията, предприети от AFE и играчите, да доведат до „нежелани последици“ както на индивидуално, така и на колективно ниво.

Сега Ла Лига преминава към действия и ще отнесе случая до съда под формата на жалба, тъй като счита, че е имало „стачка“. От AFE отричат това, определяйки действието просто като „жест“, на което Тебас отговори: „Предпочитам съдия да реши това“.

От синдиката на футболистите твърдят, че са напълно спокойни относно този ход на Ла Лига, тъй като са обмислили внимателно жеста си и са убедени, че няма да има правни последствия.

Срещата между двете страни продължи малко повече от два часа, като на нея беше представена част от плана за провеждане на срещата в Маями. Когато се заговори за финансовата страна, от Ла Лига увериха, че проектът е „на загуба“, и не навлязоха в подробности относно условията на труд за футболистите, освен информация за типа самолет, с който ще пътуват, и хотела, в който ще бъдат настанени.

