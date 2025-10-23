Чаби Алонсо похвали Белингам

Популярни
  23 окт 2025
  • 195
  • 0
Треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо изрази задоволството си от победата на своя отбор с 1:0 над Ювентус в Шампионската лига. Попадението отбеляза Джуд Белингам, който заслужи похвали от наставника на "белите".

„След възстановяването си от контузия, Белингам имаше нужда от силен мач. Дори и без да броим гола, той игра много добре и се движеше отлично между линиите. През второто полувреме успявахме да го намираме с пасове. Много се радвам за него“, коментира Чаби Алонсо.

„С напредването на мача подобрявахме играта си. В началото атаката ни не беше на ниво, но постепенно се адаптирахме. Започнахме да владеем топката повече и да вдигаме темпото, което ни позволи да създаваме положения“, добави той.

„Казах на футболистите, че това е мач, в който трябва да се работи здраво, да се търси гол и да не се губи баланс. Точно така и се получи. Винисиус се справи страхотно при головата ситуация. Не успяхме да решим всичко по-рано, но взехме трите точки. Куртоа също беше много добър. Нека продължаваме в същия дух“, завърши треньорът на Реал Мадрид.

