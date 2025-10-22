Популярни
  3. Треньорът на Виляреал се ядоса на Ла Лига заради отменения мач в САЩ

Треньорът на Виляреал се ядоса на Ла Лига заради отменения мач в САЩ

  • 22 окт 2025 | 12:52
  • 378
  • 0

Наставникът на Виляреал Марселино изрази своето възмущение на решението на Ла Лига да съобщи за отмяната на мача на тима срещу Барселона в САЩ по време на снощната му загуба с 0:2 от Манчестър Сити в Шампионската лига.

Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями
Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями

“Струва ми се пълна липса на уважение да се публикува изявление в почивката на един мач, и то за нещо, което беше предвидено, но няма да се случи. Това ми изглежда като неуважение към ръководството на Виляреал, към клуба, към професионалистите и към феновете. Утре клубът ще публикува официална позиция по темата. Това е, което си мисля”, коментира Марселино на пресконференцията си след мача.

Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал
Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Разбира се, той обсъди и самия двубой. “Първо, искам да поздравя Сити и техния треньор за победата. Изиграхме първото полувреме не по начина, по който ни се искаше. В самото начало допуснахме две положения, които ни разколебаха и ни притесниха твърде много. В даден период от мача изглеждаше, че се колебаехме във всичко. Не успявахме да реагираме и често допускахме грешки. Вторият гол дойде след наша грешка, след като бяхме изравнили играта. Това попадение ни нарани, но през втората част реагирахме доста добре. Много съм горд от втората част, защото имахме енергия и създадохме чисти положения, които донесоха някакъв ентусиазъм. Сити също имаха положения. Това е пътят, по който трябва да продължим”, заяви треньорът на “Жълтата подводница”.

Снимки: Gettyimages

