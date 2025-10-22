Обрат: Мачът между Барселона и Виляреал няма да се играе в Маями

Изненадващ обрат настъпи относно срещата между Виляреал и Барселона, която трябваше да се играе на 20 декември в Маями, САЩ. Ситуацията претърпя пълен обрат и сега мачът ще трябва да се играе в Испания.

Провеждането на този шампионатен мач извън границите на Испания щеше да бъде прецедент, за който шефовете на лигата и ръководителите на замесените клубове настояваха, предвид финансовия залог. Въпреки че имаше съгласие от УЕФА в тази посока, като липсваше само това на ФИФА, в последния момент дойде новината, че мачът няма да се проведе в Маями. Причината е, че организаторът, нает от Ла Лига, компанията Relevent, не е разполагал с достатъчно време, за да уточни всички детайли.

„Relevent информира Ла Лига, че е необходимо да отложи мача между Виляреал и Барселона в Маями на 20 декември. Предвид несигурността в Испания, няма достатъчно време за правилното организиране на събитие от такъв калибър. Би било безотговорно да започнем продажбата на билети, без мачът да е потвърден“, съобщи организаторът, компания, основана и притежавана от Стивън М. Рос, собственик на отбора по американски футбол Маями Долфинс.

Ако организаторът спомена нуждата от отлагане, Ла Лига обяви, че събитието всъщност е отменено „поради неотдавнашната несигурност в Испания“.

„Ла Лига дълбоко съжалява, че този проект, който представляваше историческа и уникална възможност за интернационализацията на испанския футбол, не може да продължи. Организирането на официален мач извън границите би било решителна стъпка в глобалното разширяване на нашата конкуренция, укрепвайки международното присъствие на клубовете, играчите и марката на испанския футбол на стратегически пазар като този в Съединените щати“, съобщи Ла Лига.

Реал Мадрид пусна нова жалба срещу мача на Барселона в Маями

В последния кръг от шампионата играчите протестираха срещу плана да се проведе този шампионатен мач отвъд океана. Те отказаха да играят през първите 15 секунди след началния съдийски сигнал. В отговор испанската лига поиска от телевизиите да не излъчват тези първи 15 секунди!

В центъра на събитията се оказа и Жоан Лапорта, президентът на Барселона, клубът, който настояваше за провеждането на мача в САЩ. Изправен пред опозицията на Реал Мадрид, който се обърна към ФИФА, за да спре проекта Барселона – Виляреал – Ла Лига, Лапорта отговори иронично:

„Реал Мадрид може да казва каквото си иска и ще прави каквото му е угодно, но аз съм президент на Барселона и ще отидем да играем в Маями на 20 декември“.