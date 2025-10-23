Игор Тудор: Липсват ни лидери

Старши треньорът на Ювентус Игор Тудор смята, че отборът му не е заслужавал да загуби от Реал Мадрид. "Старата госпожа" отстъпи на "Сантиаго Бернабеу" с 0:1 в двубой от третия кръг в Шампионската лига.

„Съжалявам, че не спечелихме поне точка, защото я заслужавахме. Играхме срещу гигантите, които Реал има в състава си. Заслужавахме поне един гол. Момчетата са много разочаровани“, заяви наставникът на Ювентус.

„Всеки трябва да бъде лидер. От тази гледна точка все още не сме на нивото, което бих искал да видя. Фланелката на Ювентус тежи много и трябва да се подобрим в това отношение. Създадохме нов отбор и тежестта на шампионите, които обикновено присъстват в съблекалнята, леко липсва“, добави той.

„Този отбор има своите силни и слаби страни. Трябва да вярваме, защото това е правилният път. Какво не ми хареса? Липсва ни по малко от всичко. Въпреки това, си тръгвам с увереност, макар и леко ядосан от поражението“, завърши Тудор.

