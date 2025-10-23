Дузпа в добавеното време спаси Райо от поражение в Швеция

Отборите на Хекен и Райо Валекано направиха драматично равенство 2:2 в срещата помежду си от 2-рия кръг на Лигата на конференциите. Двата тима изиграха доста интересен двубой, изпълнен с обрати, а гостите могат да са щастливи, че се спасиха от загубата с гол от дузпа дълбоко в добавеното време.

Райо Валекано пръв откри резултата в мача. В 15-ата минута Серхио Камейо се отскубна по дясното крило и центрира към Алваро Гарсия, който засече във вратата за 0:1.

Хекен обаче възстанови равенството в 41-вата минута. Юлиус Линдберг получи отдясно, напредна към наказателното поле и с прецизен удар по земя порази вратата за 1:1.

Домакините направиха и пълен обрат в началото на второто полувреме. В 55-ата минута топката бе пратена остро във вратарското поле, където Исак Брусберг бе на добра позиция, за да я отклони във вратата за 2:1.

Драмата обаче настъпи дълбоко в добавеното време. В 99-ата минута гостите получиха дузпа, отсъдена след намесата на ВАР. Андрей Рациу не сгреши от бялата точка и оформи крайното 2:2.

С този резултат Райо Валекано остава на 8-ото място във временното класиране с 4 точки. За Хекен пък това е второ поредно реми и с 2 точки тимът е 22-ри.