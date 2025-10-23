Страсбург взе само точка от Ягелония

Страсбург стигна само до равенство 1:1 в домакинството си на Ягелония от 2-рия кръг в Лигата на конференциите. Гостите поведоха чрез Алехандро Посо в 53-тата минута, но домакините се спасиха от загубата с попадение на Хоакин Паникели в 79-ата минута.

Истината е, че резултатът е доста несправедлив за домакините на "Стад де ла Мену", които тотално доминираха в мача и отправиха 25 удара, но липсваше точността. В 50-ата минута пък изстрел на Кендри Паес се отби от гредата.

Ягелония обаче издебна своя шанс, който дойде в 53-тата минута. При едно центриране от фаул защитата на Страсбург не се ориентира добре и позволи на Алехандро Посо да стигне до топката и отблизо да отбележи.

В 79-ата минута обаче французите изравниха с красиво изпълнение на Хоакин Паникели със задна ножица.

Домакините можеха да стигнат и до победата, но в добавеното време защитник изчисти топката от голлинията след удар на Феликс Льомарешал.

Това реми остави двата тима плътно един до друг в класирането с по 4 точки, като Страсбург за момента е 12-и, а Ягелония 13-и.