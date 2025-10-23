Тежка вечер за Димитър Митов и Абърдийн в Лигата на конференциите

Абърдийн имаше тежка вечер в Лигата на конференциите. Шотландският тим допусна загуба с 0:6 в гостуването си на АЕК в Атина от 2-рия кръг. Българският национал Димитър Митов бе на вратата на гостите, но не успя да помогне на отбора си да запише по-добър резултат.

Абубакари Койта даде преднина на АЕК още в 11-ата минута с коварен диагонален удар по земя, с който хвана неподготвен Митов.

Отново Абубакари Койта удвои предниата на своя тим в 18-ата минута, завършвайки светкавична контраатака.

Резултатът стана класически в 27-ата минута, когато Никлас Елиасон бе изведен в наказателното поле и с удар по земя отбеляза.

В 55-ата минута и Разван Марин записа името си сред голмайсторите с акробатично изпълнение, довкарвайки отбилата се от гредата топка след удар на Францди Пиеро.

Лука Йович направи резултата 5:0 в 81-вата минута с удар под гредата.

Крайното 6:0 оформи Дерек Кутеса, който направи страхотен индивидуален рейд и прати топката във вратата.

Това бе първи успех за АЕК, който с актив от 3 точки излезе временно на 10-ото място, преди изиграването на останалите мачове от кръга. Абърдийн е с нулев актив на 34-тата позиция.