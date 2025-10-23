Популярни
  Майнц 05
  2. Майнц 05
Майнц записа втора победа в Лигата на конференциите

  • 23 окт 2025 | 23:59
Майнц 05 записа втора поредна победа в Лигата на конференциите. Германският тим се наложи с минималното 1:0 в домакинството си на Зрински (Мостар).

Единственият гол в мача падна в 24-тата минута. Бен Бобзиен подаде за Нелсон Вайпер в близост до вратата, първият му удар се отби от гредата, но той достигна до топката и при втория опит не сгреши.

Ситуацията стана още по-трудна за гостите в 38-ата минута, когато Игор Савич си изкара директен червен картон и остави съотборниците си с 10 души на терена.

Майнц обаче не успя да се възползва от численото си предимство, за да затвори мача с втори гол.

Все пак германският тим се поздрави с победата и с пълен актив от 6 точки заема 6-ото място във временното класиране.

Зрински пък остава на 14-ата позиция с актив от 3 точки.

Снимки: Imago

