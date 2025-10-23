Популярни
Джеко вдъхнови успех на Фиорентина над Рапид

  • 23 окт 2025 | 21:40


Фиорентина постигна втората си победа в Лигата на конференциите, надигравайки Рапид (Виена) като гост 3:0. Основна роля за успеха на "виолетовите" имаше ветеранът Един Джеко, който изработи първия гол на Шер Ндур в 10-ата и сам реализира втория в 49-ата минута. Третото попадение пък бе на сметката на Алберт Гудмундсон в 89-ата минута.

Фиорентина започна силно и рано поведе в резултата. Един Джеко отправи коварен диагонален удар, който бе спасен от вратаря, но при добавката Шер Ндур бе точен за 0:1.

В 49-ата минута Джеко удвои преднината на своя тим, засичайки от движение центриране на Николо Фортини отдясно.

В 89-ата минута Алберт Гудмундсон оформи крайното 0:3, стреляйки от движение в далечния ъгъл на вратата.

С тази победа Фиорентина оглави временното класиране с пълен актив от 6 точки, макар все още да не са се изиграли всички мачове от кръга.

Рапид пък остава с нулев актив на последното 36-то място.

Снимки: Imago

