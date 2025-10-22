Позабравен бранител на Реал се завърна в групата след шестмесечно отсъствие

Левият бек на Реал Мадрид Ферлан Менди бе включен в групата на “белите” за днешния двубой в Шампионската лига срещу Ювентус. Французинът се завръща след 6-месечно отсъствие. За последно той игра в дербито с Барселона на 26 април.

Реал Мадрид привлече Менди от Олимпик Лион през 2019 за 48 милиона евро и той записа 201 мача за испанския колос в последните шест години. Французинът подписа нов договор през 2024, въпреки че по време на престоя си при мадридчани получи редица контузии, принудили го да пропусне над 100 двубоя.

Французинът в продължение на няколко дни е тренирал на пълни обороти с останалите си съотборници и днес ще има шанс да запише първи минути след дълготрайното си отсъствие.

Другата новина около групата на Реал е, че Трент Александър-Арнодл и Дани Карвахал, които вече тренират и са близо до завръщане, не са част от състава за днешния мач.