Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Ювентус
  3. Бивш капитан на Ювентус: Сега има хармония между играчите и треньора, каквото нямаше миналия сезон

Бивш капитан на Ювентус: Сега има хармония между играчите и треньора, каквото нямаше миналия сезон

  • 21 окт 2025 | 20:42
  • 1792
  • 0

Бившият капитан на Ювентус Данило си припомни за своята раздяла с клуба, а също така коментира неубедителната форма на “бианконерите” и утрешния им сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига.

“Нямам никакви съжаления, като давах всичко от себе си до последния ден: отдаденост, желание да остана и обич към клуба. Научих много и дадох много в Юве. Това приключи, но такъв е животът. Нещата се случват с причина, макар и тя да не е известна към момента. Мисля, че ситуацията ще бъде разбрана по-добре след няколко години”, заяви в интервю за “Гадзета дело спорт” Данило относно свободния си трансфер от Ювентус във Фламенго в началото на годината.

След това той засегна темата с настоящата ситуация в “Старата госпожа”. “Нуждаем се от задружност в подобни моменти, всички трябва взаимно да си помагат. Сега е време за Шампионската лига, която е различна история, но мачът с Реал Мадрид може да бъде възможност. Ювентус никога не се предава в трудности. Не съм част от всекидневието на клуба, така че даването на мнение би било липса на уважение към състава, треньора и клуба. Отстрани обаче изглежда, че има различен дух в сравнение с този отпреди година. Има хармония между играчите и треньора, каквото нямаше преди. Тимът има нужда от търпение, след като смени доста играчи, а трансферите дойдоха късно, което се отрази на подготовката. Това няма да бъде лесна година за Юве, но имам вяра в Игор Тудор”, увери бразилецът.

Данило също така изрази надежда, че предстоящото гостуване на Реал Мадрид може да се превърне в повратен момент за торинци. “Двубоят на “Сантиаго Бернабеу” е много важен тест. Ясно е, че Мадрид е в много по-позитивен период, но ако Юве успее да постигне резултат, а отборът го може, възможно е това да бъде повратният мач за неговия сезон. Чаби Алонсо има модерна и различна идея за футбола, като той също изпитва трудности да я предаде на своите играчи. Но, разбира се, много по-лесно е да се работи, когато резултатите идват”, добави опитният защитник.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

  • 21 окт 2025 | 22:01
  • 2349
  • 2
Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

  • 21 окт 2025 | 22:00
  • 2259
  • 0
Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

Десетима от Пафос измъкнаха точка в гостуването си в Казахстан

  • 21 окт 2025 | 21:55
  • 313
  • 0
Шампионската лига се завърна: завършиха двата ранни двубоя

Шампионската лига се завърна: завършиха двата ранни двубоя

  • 21 окт 2025 | 21:40
  • 11214
  • 6
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 16762
  • 129
Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

Ямал подобри нов рекорд в Шампионската лига

  • 21 окт 2025 | 21:37
  • 3753
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 окт 2025 | 08:00
  • 465756
  • 17
Арсенал 0:0 Атлетико Мадрид, греда за домакините

Арсенал 0:0 Атлетико Мадрид, греда за домакините

  • 21 окт 2025 | 21:06
  • 2615
  • 9
Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

Леверкузен 0:1 ПСЖ, ранен гол на Пачо

  • 21 окт 2025 | 22:01
  • 2349
  • 2
Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

Виляреал 0:1 Манчестър Сити, гол на Холанд

  • 21 окт 2025 | 22:00
  • 2259
  • 0
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 16762
  • 129
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 43867
  • 111