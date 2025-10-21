Бивш капитан на Ювентус: Сега има хармония между играчите и треньора, каквото нямаше миналия сезон

Бившият капитан на Ювентус Данило си припомни за своята раздяла с клуба, а също така коментира неубедителната форма на “бианконерите” и утрешния им сблъсък с Реал Мадрид в Шампионската лига.

“Нямам никакви съжаления, като давах всичко от себе си до последния ден: отдаденост, желание да остана и обич към клуба. Научих много и дадох много в Юве. Това приключи, но такъв е животът. Нещата се случват с причина, макар и тя да не е известна към момента. Мисля, че ситуацията ще бъде разбрана по-добре след няколко години”, заяви в интервю за “Гадзета дело спорт” Данило относно свободния си трансфер от Ювентус във Фламенго в началото на годината.

След това той засегна темата с настоящата ситуация в “Старата госпожа”. “Нуждаем се от задружност в подобни моменти, всички трябва взаимно да си помагат. Сега е време за Шампионската лига, която е различна история, но мачът с Реал Мадрид може да бъде възможност. Ювентус никога не се предава в трудности. Не съм част от всекидневието на клуба, така че даването на мнение би било липса на уважение към състава, треньора и клуба. Отстрани обаче изглежда, че има различен дух в сравнение с този отпреди година. Има хармония между играчите и треньора, каквото нямаше преди. Тимът има нужда от търпение, след като смени доста играчи, а трансферите дойдоха късно, което се отрази на подготовката. Това няма да бъде лесна година за Юве, но имам вяра в Игор Тудор”, увери бразилецът.

Данило също така изрази надежда, че предстоящото гостуване на Реал Мадрид може да се превърне в повратен момент за торинци. “Двубоят на “Сантиаго Бернабеу” е много важен тест. Ясно е, че Мадрид е в много по-позитивен период, но ако Юве успее да постигне резултат, а отборът го може, възможно е това да бъде повратният мач за неговия сезон. Чаби Алонсо има модерна и различна идея за футбола, като той също изпитва трудности да я предаде на своите играчи. Но, разбира се, много по-лесно е да се работи, когато резултатите идват”, добави опитният защитник.

