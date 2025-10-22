Тудор: Без съдийски грешки и с различна програма, Ювентус щеше да води в класирането

Наставникът на Ювентус Игор Тудор е убеден, че серията на тима от шест мача без успех се дължи на неговата натоварена програма, както и на съдийски грешки в ремито 1:1 с Верона. Той също така изрази мнение, че се правят грешни анализи относно изявите на “бианконерите”.

“Всеки мач е различен. Не знам как да коментирам тази програма, в която имаме мач след мач. Виждам как сме играли поред срещу Интер, Аталанта и Милан. Когато има анализи, някои хора се основават на резултатите, а други - на различни неща. Аз съм от втория тип. Трябва да се гледат и опонентите. Играем неделя - сряда - неделя - сряда, заради което тимът изпитва трудности. Трябва да направя правилния анализ. Видях страхотни изяви срещу Интер, Борусия (Дортмунд) и Аталанта. Между тях играхме срещу Верона, където бяха спестени червен картон и дузпа. Така изпуснахме трите точки. Хареса ми и представянето срещу Милан. Опитах се да си обясня кризата на Ювентус, но изиграването на всички тези мачове един след друг усложни нещата. Без съдийски грешки във Верона и с различна програма, ние щяхме да водим в класирането.

Играчите можеха да направят нещо повече в някои мачове. Те не бяха перфектни, както и аз. Ако си мислете, че с различна схема или с използването на Кенан Йълдъз на различна позиция, щяхме да имаме осем точки в повече, значи сте тръгнали в грешната посока. Изисква се интелектуална честност, за да разбереш тези резултати. Трябва да си искрен, за да разбереш резултатите на отбора и това, на което е способен той. Необходими са скромност и ясно съзнание. Харесва ми този тим и съм самокритичен. Това са добри играчи, но фланелката тежи, а това трябва да се вземе предвид. Дълго съм мислил как да разреша тези проблеми, стъпка по стъпка. Повтарям, че всичко е от значение, когато се прави анализ. Ако той се обобщава само с: “Ние сме Ювентус и трябва да побеждаваме”, значи е грешен, а анализът трябва да бъде честен”, коментира Тудор на пресконференцията си преди гостуването на Реал Мадрид в Шампионската лига.

