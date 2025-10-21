От съотборник на Роналдо до работа в строителството

Името Чендрим Камерай може да не ви говори много, но той е делил една съблекалня с Кристиано Роналдо и е бил сочен за един от най-големите таланти в Швейцария, където е роден – има и косовско гражданство. Въпреки това, тежките контузии, които претърпява в началото на кариерата си, го принуждават да напусне терените.

На 26 години Чендрим Камерай работи в строителна фирма. В социалните мрежи бившият футболист сподели две снимки, една до друга. На първата е с Кристиано Роналдо по време на тренировка, а на втората е с каска на строителна площадка: "Животът понякога се променя".

"Работя в офис в ICM Bau и нашият шеф искаше да прекараме един ден на обектите, за да разберем каква е работата там и колко трудна може да бъде тя. Това ни накара да оценим още повече късмета, който имаме да работим зад бюро", обясни Камерай пред италианския журналист Джанлука Ди Марцио.

Животът на Чендрим Камерай се променя напълно в рамките на седем години. Футболът е бил неговият живот, но трите контузии на връзките го принуждават да промени посоката.

"Може би можех да бъда по-търпелив или да слушам тялото си по-рано. Но не се обвинявам, направих това, което смятах за правилно по онова време. Съжалението не променя миналото. Когато получих офертата от Ювентус, беше като сън. В началото дори не повярвах. Чувствах се горд, ентусиазиран и малко нервен, защото знаех, че това е голяма стъпка“, спомня си бившият футболист, който имаше възможността да играе в младежките формации на Ювентус и да тренира с Кристиано Роналдо.

"Беше сюрреалистично, нещо специално. Неговата енергия те кара да даваш повече. Това, което най-много ме впечатли, беше неговият манталитет. Никога не спираше и винаги изискваше повече от себе си. Веднъж ми каза: "Талантът не означава нищо без постоянство и упорит труд“. Тази фраза остана с мен. Да видя как се подготвяше, ми показа какво всъщност означава да си професионалист“, коментира той, признавайки, че му е било трудно да вземе решението да напусне Ювентус.

"Имах няколко контузии и чувствах, че имам нужда от ново начало, място, където да играя повече. Ювентус ми даде много, но понякога трябва да направиш крачка назад, за да продължиш напред“, посочи той.

На 25 години той трябваше да вземе едно от най-важните решения в живота си и избра да напусне футбола.

„С времето намерих мир, разбрах, че животът не свършва, когато спортната ти кариера приключи. Без контузии можех да стигна до върха. Бях на правилния път и чувствах, че се подобрявам сезон след сезон. Въпреки това, не обичам да живея с „ако“. Дадох всичко от себе си и това е важното“, завърши той, разкривайки, че би искал да се върне във футбола в друга роля, например като треньор в младежките формации: „Продължавам да мечтая, може би един ден ще се върна във футбола. Но дори извън футбола, просто искам да изградя добър живот и да бъда щастлив.“

