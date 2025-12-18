Популярни
Тайсън Фюри започна с атаките към Антъни Джошуа

  • 18 дек 2025 | 10:05
  • 3358
  • 1

Тайсън Фюри нарече Антъни Джошуа „загубеняк без класа“ в яростна словесна атака в социалните мрежи преди мача на Ей Джей срещу ютюбъра Джейк Пол.

Фюри намекна, че ще се завърне на ринга за дългоочаквания британски сблъсък в тежка категория срещу Джошуа догодина, а 37-годишният боксьор отправи унищожителна оценка към своя сънародник, който в петък вечер в Маями ще се изправи срещу Пол.

Промоутър: Евентуална загуба от Джейк Пол би била „ужасно унизителна“ за Джошуа
Промоутър: Евентуална загуба от Джейк Пол би била „ужасно унизителна“ за Джошуа

Това ще бъде първият мач на бившия двукратен световен шампион в тежка категория Джошуа след нокаут загубата му от Даниел Дюбоа на „Уембли“ през септември 2024 г.

„Той е на 37 години, в края на кариерата си, а се бие с ютюбър – някакъв тип от Disney Channel, когото Томи (Фюри) победи“, каза Фюри по адрес на двубоя между Джошуа и Пол. „Ето един забавен факт – ако някога се засечем, ще те изключа от играта. Аз не съм ютюбър и не съм човек, наполовина по-малък от теб. Аз съм истинският мъж.

Ти си безкласен загубеняк, идващ след нокаут загуба преди 15 месеца от някакъв местен тип. Представи си някой от Моркамб да ме нокаутира. Голям безполезен мързеливец. Нямам търпение, ако Джейк Пол те нокаутира – голям мързеливец.“

Професионалният рекорд на Пол е 12 победи и 1 загуба, в сравнение с 24 победи и 4 загуби за Джошуа. Сред по-известните му мачове са двубоите срещу 58-годишния Майк Тайсън и братa на Фюри – Томи, от когото идва и единствената му загуба.

Откакто Джошуа отсъства от ринга, Пол изигра два мача – срещу Тайсън и Хулио Сесар Чавес-младши, като спечели и двата с единодушно съдийско решение.

Промоутърът на Фюри, Франк Уорън, потвърди по-рано тази седмица, че ако бъде предложена „правилната сделка“, мачът срещу Джошуа ще се състои, като плановете са той да се проведе „някъде в края на лятото“ на 2026 г.

„Водят се разговори, нищо още не е подписано, но Тайсън даде знак, че ако условията са правилни, със сигурност ще го направи“, каза Уорън пред Sky Sports News. „Мисля, че нещата се движат в правилната посока и се надявам скоро да имаме новини какво ще се случи. Наистина вярвам, че този мач ще се случи.“

Двубой между двама от най-добрите тежки боксьори в света – Джошуа и Фюри – се очаква от години, като постоянните словесни престрелки между тях непрекъснато подхранват слуховете.

