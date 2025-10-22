Тонали тайно подписал нов договор с Нюкасъл

Халфът на Нюкасъл Сандро Тонали е подписал нов контракт с клуба, по силата на който може да остане на “Сейнт Джеймсис Парк” до 2030 година. Според “Дейли Мейл”и “Ди Атлетик” това се е случило още по времето, когато италианският национал бе наказан за 10 месеца заради нелегални залози на футболни мачове. Контрактът реално е до лятото на 2029 година, но клубът има правото да го удължи с допълнителни 12 месеца. Според информацията по този начин двете страни са демонстрирали, че взаимно си имат доверие в период, който бе доста труден за самия играч.

Тонали се завърна в игра през август 2024 година, но бързо влезе във форма и в момента е със статута на един от най-добрите халфове във Висшата лига на Англия. Клубът пък е спокоен с бъдещето му с този предвидлив ход, който е направил още бившият спортен директор Дан Ашуърт.

Нюкасъл привлече Тонали от Милан през юли 2023 година срещу 55 милиона паунда.

