  Нюкасъл прекъсна неприятна тенденция и нанесе солидно поражение на Моуриньо и Бенфика

Нюкасъл прекъсна неприятна тенденция и нанесе солидно поражение на Моуриньо и Бенфика

  • 22 окт 2025 | 00:14
  • 784
  • 3

Нюкасъл постигна класически успех с 3:0 над Бенфика в мач от третия кръг на същинската фаза на Шампионската лига. Антъни Гордън (32’) откри резултата през първата част, а Харви Барнс (71’, 83’) добави две попадение в последния четвърт час на срещата. Това бе втора победа за домакините в турнира през тази година и те събраха вече шест точки. За гостите от Португалия пък това бе трето поредно поражение.

Срещата започна сравнително равностойно в първия половин час, макар че “лисабонските орли” оставяха инициативата в домакините. Двата тима си размениха и по две опасни положения, като Дан Бърн и Джейкъб Мърфи направиха пропуски за “свраките”, а Доди Лукебакио не бе точен за възпитаниците на Жозе Моуриньо. Така се стигна до 32-ата минута, когато пресата на домакините даде резултат, а центриране именно на Мъфри от фланга бе засечено от Гордън в мрежата.

Ситуацията на терена не се промени особено и след почивката, а играчите на Нюкасъл достигнаха до втори гол в 71-ата минута, когато невероятно подаване с ръка на Ник Поуп изведе Харви Барнс, той напредна и отбеляза в обратния ъгъл. Именно бившето крило на Лестър сложи точка на спора в 83-ата минута, когато отново бе изведен след великолепна комбинация на играчите в черно и бяло. До края на срещата “свраките” пропуснаха още няколко отлични положения, за да спечелят и по-убедително. По този начин Нюкасъл сложи край на неприятната серия от три поредни домакински поражения в Шампионската лига.

Снимки: Gettyimages

