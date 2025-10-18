Уелбек попари Нюкасъл въпреки поредното попадение на Волтемаде

Брайтън удължи серията си без загуба като домакин в Премиър лийг срещу Нюкасъл на девет поредни мача, след като в двубой от осмия кръг победи “свраките” с 2:1. Герой за “чайките” бе Дани Уелбек (41’, 84’), който отбеляза два гола. Ник Волтемаде (76’) се разписа в четвърти пореден мач, но това се оказа недостатъчно за гостите.
Еди Хау заложи на същия състав, както и при победата над Нотингам Форест. Рютер замени Груда в тима на Брайтън.
‘Свраките” започнаха добре. В шестата минута удар на Бруно Гимараеш премина на сантиметри встрани. В 20-ата Рютер отправи два последователни изстрела, които бяха спасени от Поуп, като особено втората намеса на стража бе много качествена.
В 31-вата Ботман засече с глава центриране на Гордън, но и тук кълбото премина встрани. Няколко минути след това малко не достигна на Бърн да достигне центриране на Гимараеш.
Брайтън повече в 41-вата минута. Рютер напредна, след което добре изведе Дани Уелбек, който много добре прехвърли Поуп за първия си гол на “Амекс” от февруари. Така домакините се оттеглиха на почивка с гол аванс, което бе заслужен резултат.
Нюкасъл започна много активно второто полувреме, въпреки че в 50-ата минута Аяри имаше чудесен шанс да удвои преднината на Брайтън, но ударът му премина на сантиметри встрани.
В 77-ата минута Ник Волтемаде изравни резултата, след като атрактивно засече с пета подаване на Майли, пращайки топката в далечния ъгъл.
Нюкасъл започна да търси пълен обрат, но вместо това Уелбек отбеляза втория си гол в 84-тата минута след много прецизен удар от границата на наказателното поле.