Моуриньо: Важно е да преодолеем първата линия на пресата на Нюкасъл

Треньорът на Бенфика Жозе Моуриньо сподели очакванията си за дуела с Нюкасъл от Шампионската лига.Той разкри някои характеристики на състава, които влияят на игровия план за този вторник.

„Ние не сме бърз отбор, не сме отбор с много силни преходи, не сме отбор с много бързи, много вертикални крила. Връзката Судаков-Павлидис е нещо, което можем да използваме, това е характеристика, която винаги можем да подобрим. Много, много е важно да преодолеем първата бариера на пресата, защото пресата е много интензивна, те скачат с много хора отпред и оставят известно пространство между средната линия и защитната линия, което трябва да можем да използваме“, призна той.

Специалния се оплака от липсата на интензивност в отбора.

„Тренировките подобряват, тренировките помагат много, за съжаление тренировките с интензивност трябва да са през седмици, в които няма три мача, а това е изключително трудно... Но едно е физическата интензивност, а друго е умствената интензивност, това, което правиш, когато си върнеш топката. Ако първото нещо, за което мислиш, когато си върнеш топката, е да подадеш настрани, назад или да се опиташ да намериш опции пред себе си, това е умствена интензивност и няма нищо общо с физическата интензивност. Това е посланието, което искам да предам на играчите, харесва ми да си връщам топката и да мисля за вертикалност. Това също е много свързано с характеристиките на играчите, но ще се подобрим“, увери той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages