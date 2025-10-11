Нюкасъл плати, за да вземе директор на Нотингам Форест

Нюкасъл най-сетне намери нов човек за поста спортен директор, който бе овакантен, след като Пол Мичъл изненадващо напусна след края на миналия сезон. Това е Рос Уилсън, който досега беше главен футболен директор на Нотингам Форест. От "Сити Граунд" поясняват, че "свраките" са активирали освобождаваща клауза с договора на Уилсън, но запазват размера на компенсацията в тайна. Преди това 41-годишният шотландец е работил в Саутхамптън и Рейнджърс.

"Това е толкова специален клуб и аз напълно разбирам страстта, амбицията и очакванията на нашите невероятни привърженици, както и амбицията и желанието на нашите собственици да продължат да развиват и изграждат още по-силен Нюкасъл Юнайтед.

Разговорите ми със собствениците бяха изключително позитивни, а също така бях в редовен контакт с Еди Хау и Дейвид Хопкинсън", заяви Уилсън, който ще отговаря за спортната стратегия и развитието и набирането на играчи за мъжкия, женския и юношеските отбори на Нюкасъл.

We're delighted to announce the appointment of Ross Wilson as the club's Sporting Director.



Ross will be responsible for sporting strategy, development and recruitment across men's, women's and Academy teams, working closely with football leadership and executive teams. — Newcastle United (@NUFC) October 11, 2025