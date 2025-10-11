Популярни
»
Нюкасъл плати, за да вземе директор на Нотингам Форест

  • 11 окт 2025 | 14:49
  • 379
  • 0
Нюкасъл най-сетне намери нов човек за поста спортен директор, който бе овакантен, след като Пол Мичъл изненадващо напусна след края на миналия сезон. Това е Рос Уилсън, който досега беше главен футболен директор на Нотингам Форест. От "Сити Граунд" поясняват, че "свраките" са активирали освобождаваща клауза с договора на Уилсън, но запазват размера на компенсацията в тайна. Преди това 41-годишният шотландец е работил в Саутхамптън и Рейнджърс.

"Това е толкова специален клуб и аз напълно разбирам страстта, амбицията и очакванията на нашите невероятни привърженици, както и амбицията и желанието на нашите собственици да продължат да развиват и изграждат още по-силен Нюкасъл Юнайтед.

Разговорите ми със собствениците бяха изключително позитивни, а също така бях в редовен контакт с Еди Хау и Дейвид Хопкинсън", заяви Уилсън, който ще отговаря за спортната стратегия и развитието и набирането на играчи за мъжкия, женския и юношеските отбори на Нюкасъл.

