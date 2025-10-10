Нюкасъл следи Сьорлот

Нападателят на Атлетико Мадрид Александър Сьорлот е едно от водещите имена в списъка с желани играчи на Нюкасъл Юнайтед. Английският клуб търси нов №9 за зимния пазар, който да запълни празнината, оставена от Александър Исак след трансфера му в Ливърпул в последния ден на летния прозорец. Скаутски екип на английския клуб е наблюдавал представянето на норвежеца в последното мадридско дерби. Техните бележници са били изпълнени с положителни оценки.

Именно сумата от 150 милиона евро, постъпила в касата на „свраките“ от продажбата на бившия партньор на Сьорлот в атаката на Реал Сосиедад е основният аргумент клубът да не си поставя финансови ограничения в търсенето на заместник. Поради тази причина Нюкасъл се цели високо – към „гиганта“ с номер 9 в Атлетико.

Двама емисари на Нюкасъл са били част от многобройните футболни агенти и представители, присъствали на ВИП трибуните на „Метрополитано“ по време на визитата на Реал Мадрид. Скаутите обаче са имали ясна мисия, както личи от непрестанните им записки.

Профилът на Сьорлот пасва както на футбола във Висшата лига, така и на типа нападател, с когото Нюкасъл се надява да накара феновете да забравят за Исак. Неслучайно бележникът, в който двамата скаути записвали доброто представяне на норвежеца, който изигра най-силния си мач за сезона именно при разгрома над вечния съперник, е бил изпълнен с положителни отметки.

Сега остава да видим как ще се развият събитията до януари, когато се отваря зимният трансферен прозорец, и дали посещението на дербито ще се превърне в конкретна оферта. Тя трябва да удовлетвори както Атлетико (който плати 32 милиона евро плюс 10 милиона под формата на бонуси миналото лято, а Виляреал запази 20% от бъдещ трансфер), така и самия нападател. Сьорлот има договор с „дюшекчиите“ до 2028 г. и заплата от около 3 милиона евро, която вероятно ще бъде подобрена на „Сейнт Джеймсис Парк“. Няма съмнение обаче, че Нюкасъл вече има ясна представа какво може да предложи норвежкият таран.

