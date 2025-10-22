Ливърпул отмени пресконференцията си преди мача с Айнтрахт заради самолетни неволи

Проблемите на Ливърпул на терена се пренесоха и извън него, след като механичен проблем със самолета на отбора попречи на "мърсисайдци" да заминат навреме за гостуването си на германския Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига по футбол, съобщава агенция ДПА.

Мениджърът Арне Слот, който се стреми да предотврати пета поредна загуба на тима за първи път от 73 години насам, както и полузащитникът Доминик Собослай трябваше да се изправят пред медиите на "Дойче Банк Парк", но 40 минути преди планираното начало клубът отмени пресконференцията, тъй като към този момент тимът на Ливърпул все още не беше напуснал Англия.

"Пресконференцията ни преди мача с Айнтрахт Франкфурт се отменя", посочиха от Ливърпул в изявление и добавиха:

"Брифингът няма да може да се проведе заради закъснение на планирания полет на отбора до Франкфурт поради технически проблеми със самолета."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages