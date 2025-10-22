Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул отмени пресконференцията си преди мача с Айнтрахт заради самолетни неволи

Ливърпул отмени пресконференцията си преди мача с Айнтрахт заради самолетни неволи

  • 22 окт 2025 | 05:24
  • 299
  • 0
Ливърпул отмени пресконференцията си преди мача с Айнтрахт заради самолетни неволи

Проблемите на Ливърпул на терена се пренесоха и извън него, след като механичен проблем със самолета на отбора попречи на "мърсисайдци" да заминат навреме за гостуването си на германския Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига по футбол, съобщава агенция ДПА.

Мениджърът Арне Слот, който се стреми да предотврати пета поредна загуба на тима за първи път от 73 години насам, както и полузащитникът Доминик Собослай трябваше да се изправят пред медиите на "Дойче Банк Парк", но 40 минути преди планираното начало клубът отмени пресконференцията, тъй като към този момент тимът на Ливърпул все още не беше напуснал Англия.

"Пресконференцията ни преди мача с Айнтрахт Франкфурт се отменя", посочиха от Ливърпул в изявление и добавиха:

"Брифингът няма да може да се проведе заради закъснение на планирания полет на отбора до Франкфурт поради технически проблеми със самолета."

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне: Не става дума за липса на късмет, а за грешки

Симеоне: Не става дума за липса на късмет, а за грешки

  • 22 окт 2025 | 03:58
  • 473
  • 0
Гуардиола: Изиграхме фантастичен мач

Гуардиола: Изиграхме фантастичен мач

  • 22 окт 2025 | 03:27
  • 477
  • 0
Луис Енрике: Искаме отново да спечелим всичко

Луис Енрике: Искаме отново да спечелим всичко

  • 22 окт 2025 | 02:59
  • 631
  • 0
Артета: Статичните положения бяха начинът да ги нараним

Артета: Статичните положения бяха начинът да ги нараним

  • 22 окт 2025 | 02:31
  • 535
  • 0
Киву: Имахме нужда да си върнем увереността

Киву: Имахме нужда да си върнем увереността

  • 22 окт 2025 | 02:04
  • 581
  • 0
Конте: Не трябва да се отчайваме

Конте: Не трябва да се отчайваме

  • 22 окт 2025 | 01:42
  • 769
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Предстои нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

Предстои нова вълнуваща вечер в Шампионската лига

  • 22 окт 2025 | 05:45
  • 546
  • 0
Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

Арсенал разнищи Атлетико Мадрид след вихрен четвърт час

  • 21 окт 2025 | 23:45
  • 14644
  • 24
ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

ПСЖ впечатли за пореден път и унижи като гост Леверкузен след вихрушка от голове в луд мач

  • 21 окт 2025 | 23:36
  • 14996
  • 7
Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

Ерлинг Холанд и Бернардо Силва донесоха комфортен успех на Ман Сити във Виляреал

  • 21 окт 2025 | 23:51
  • 11592
  • 3
Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

Барселона се развихри преди Ел Класико, Лопес и Рашфорд блеснаха срещу Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 21:38
  • 27898
  • 141
Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

Кривия: Има лична атака към Георги Иванов! Вили Вуцов най-малко трябва да се обажда, всеки има подкаст, надкаст и задкаст

  • 21 окт 2025 | 13:53
  • 51064
  • 143