Нови проблеми в Ливърпул

Ливърпул продължава да разочарова. След като записа три поредни загуби през октомври, след паузата за националните отбори дойде и първото домакинско поражение и то от големия съперник Манчестър Юнайтед. Утре на мърсисайдци им предстои гостуване на Айнтрахт в Шампионската лига. Надеждите на Арне Слот са играчите му да покажат различно лице, но проблеми с контузии усложняват ситуацията.

Най-стабилният играч на Ливърпул от началото на сезона Райън Гравенберх получи контузия в глезена по време на мача с Ман Юнайтед. След двубоя Слот потвърди, че това е била причината за смяната му. Нидерландският национал пропусна днешната тренировка на тима. Алексис Мак Алистър получи удар в главата още в началото на срещата с “червените дяволи”. Той обаче остана на терена и се очаква да бъде на линия за гостуването в Германия. Друг въпрос е, че формата на аржентинеца е далеч под стандартите, които показа миналия сезон.

Ryan Gravenberch is absent from Liverpool training after coming off with an ankle injury against Man United on Sunday 🔴 pic.twitter.com/i68WY9sVT7 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 21, 2025

Алисон Бекер продължава да е контузен. Очаква се той да пропусне мачовете с Айнтрахт и Брентфорд и надеждите са той да се завърне за срещата с Кристъл Палас в Купата на лигата в края на октомври.