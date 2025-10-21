Популярни
  2. Ливърпул
  Нови проблеми в Ливърпул

Нови проблеми в Ливърпул

  • 21 окт 2025 | 15:15
  • 974
  • 0

Ливърпул продължава да разочарова. След като записа три поредни загуби през октомври, след паузата за националните отбори дойде и първото домакинско поражение и то от големия съперник Манчестър Юнайтед. Утре на мърсисайдци им предстои гостуване на Айнтрахт в Шампионската лига. Надеждите на Арне Слот са играчите му да покажат различно лице, но проблеми с контузии усложняват ситуацията.

Най-стабилният играч на Ливърпул от началото на сезона Райън Гравенберх получи контузия в глезена по време на мача с Ман Юнайтед. След двубоя Слот потвърди, че това е била причината за смяната му. Нидерландският национал пропусна днешната тренировка на тима. Алексис Мак Алистър получи удар в главата още в началото на срещата с “червените дяволи”. Той обаче остана на терена и се очаква да бъде на линия за гостуването в Германия. Друг въпрос е, че формата на аржентинеца е далеч под стандартите, които показа миналия сезон.

Алисон Бекер продължава да е контузен. Очаква се той да пропусне мачовете с Айнтрахт и Брентфорд и надеждите са той да се завърне за срещата с Кристъл Палас в Купата на лигата в края на октомври.

