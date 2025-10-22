Тебас: За почтеност говорят тези, които от години я подлагат на съмнение

Президентът на Ла Лига Хавиер Тебас наруши мълчанието си чрез публикация в социалната мрежа X, в която изрази острото си недоволство от провала на така наречения „План Маями“. Той реагира на отмяната на мача от испанския шампионат между Виляреал и Барселона, който трябваше да се изиграе в САЩ. В обширно изявление, озаглавено „Пропусната възможност за испанския футбол“, ръководителят на лигата обвини „институциите, които управляват европейския футбол“. Той заяви, че именно те „апелират за почтеността на състезанието“, докато в същото време „оказват натиск върху съдии и управляващи“, с което отправи явен намек към УЕФА и Реал Мадрид. Тебас също така благодари на Виляреал и Барселона за тяхната готовност да участват в проекта.

Ето и пълния текст на изявлението на Хавиер Тебас:

"Днес испанският футбол изгуби възможност да напредне, да се представи пред света и да укрепи бъдещето си.

Защитата на „традицията“ се изтъква от една затворена и провинциална гледна точка, докато истинските традиции на европейския футбол са застрашени от решенията на управляващите го институции. Година след година те унищожават националните лиги – истинският двигател на футболната индустрия в Европа – пред наивността и пасивността на европейските управници, които не могат да разграничат маловажното от същественото.

За „интегритет на състезанието“ говорят онези, които от години подлагат на съмнение същия този интегритет, оказвайки натиск върху съдии и управляващи, изграждайки изкривени наративи или използвайки политически и медиен натиск като спортен инструмент.

Други пък, може би без да осъзнават и с добри намерения, бяха въвлечени в дебати по информация, която вече беше обсъждана през 2018 г. Тогава тази предполагаема „информация“ – която имаха тогава, а и сега – беше само извинение за прекратяване на проекта.

Искам да благодаря на Виляреал и Барселона за техния ангажимент и щедрост да бъдат част от проект, който целеше единствено растежа на нашия шампионат. Те не мислеха за себе си, а за всички.

Ла Лига ще продължи да работи стриктно и с убеденост, за да може испанският футбол да остане конкурентоспособен, противопоставяйки се на онези, които се опитват да го унищожат, но винаги с уважение към корените му и гарантирайки неговата устойчивост.

Испанският футбол заслужава да гледа към бъдещето с амбиция, а не със страх.

Ще продължим да опитваме. Този път бяхме много близо".

UNA OPORTUNIDAD PERDIDA PARA EL FUTBOL ESPAÑOL.

Hoy el fútbol español ha perdido una oportunidad para avanzar, proyectarse al mundo y fortalecer su futuro.

Se invoca la defensa de la “tradición” desde una visión cerrada y provinciana, mientras las verdaderas tradiciones del… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 22, 2025