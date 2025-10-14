Испанската федерация с важно решение часове преди двубоя срещу България

Идеята мачът от испанското първенство между Виляреал и Барселона да се изиграе в Маями на 20 декември изглежда все по-близо до осъществяване. Във вторник, часове преди квалификацията между Испания и България, президентът на Кралската испанска футболна федерация Рафаел Лусан даде своята благословия и ясно заяви, че федерацията няма да поставя никакви пречки пред провеждането на срещата.

„Направихме това, което се изискваше от нас. Получихме заявка от компанията организатор, препратихме я към УЕФА, а те от своя страна – към ФИФА. Трябва да признаем, че в съвременния футбол има два вида стадиони: единият е физически, с трибуни, а другият е виртуален – хората, които гледат футбол по домовете си в САЩ, Африка, Азия или останалата част на Европа. Те също са важни фенове“, коментира Лусан.

„Телевизионните права генерират значителни приходи за клубовете и за федерацията. Ще трябва да се постигне съгласие и с играчите. Ако всички, или почти всички, са съгласни да се поеме по този път, тогава напред. Винаги сме залагали на диалога и федерацията няма да прави спънки“, добави той.

Запитан за критиките на Ханзи Флик („Националният отбор не се грижи за играчите“) по повод контузията на Ламин Ямал по време на предишните мачове в България и Турция, Лусан предпочете да похвали добрата координация с клубовете: „Не искам никакви полемики. Барса е велик клуб, а треньорът им върши страхотна работа. Това са мнения, които трябва да се уважават, но искам да избегна спорове, защото клубовете също сътрудничат. Седем от тях ни предоставиха футболисти за Световното първенство до 20 години и това трябва да се оцени.“

„Те ни предоставят играчи и за мъжкия, и за женския национален отбор... Най-малкото, което мога да направя, е да бъда благодарен на клубовете. Има перфектна координация със спортните директори на клубовете и атмосферата около федерацията е изключителна. Няма да подклаждам полемики, защото такива не съществуват“, завърши президентът на централата.

Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ