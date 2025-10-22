Атлетик Билбао превъзмогна ранен гол на бивш играч на Черно море за първи триумф в ШЛ

Намиращият се в криза на резултати Атлетик Билбао изкова първи успех в Шампионската лига през сезона. В среща от третия кръг на основната фаза испанският тим срази Карабах с 3:1 на свой терен, с което записа и първите си точки в турнира, тъй като досега имаше две загуби. Баските изстрадаха победата, защото получиха гол още преди изтичането на първата минута, който беше вкаран от бившия футболист на Черно море Леандро Андраде. После обаче домакините изиграха един от най-силните си двубои и се наложиха след два гола на Горка Гурусета (40’,88’) и един на Роберт Наваро (70’).

Макар да отстъпваше игрово, тимът на Карабах имаше шанс да изравни за 2:2 малко преди третото попадение на съперника. Шампионът на Азербайджан е с 6 точки, след като стартира силно с два успеха.

Атлетик влезе в мача след кошмарна серия от пет поражения в последните си осем двубоя във всички турнири. Нещата се усложниха още около 50-ата секунда, когато Андраде прониза Унай Симон за 1:0 в полза на Карабах.

Все пак футболистите на Ернесто Валверде не се притесниха и заиграха много силно. Гурусета обаче направи поредица от големи пропуски, преди все пак в 40-ата да изравни.

Натискът на “лъвовете” продължи и преломът дойде в 70-ата, когато появилият малко преди това Роберт Наваро реализира за 2:1.

После тимът на Карабах вдигна оборотите и създаде няколко опасности. Най-близо до попадение азерите бяха в 85-ата, когато Олексий Кашчук прехвърли вратаря, но от голлинията Юри Берчиче успя да избие.

Всичко беше решено в 88-ата, когато отново Гурусета беше точен - 3:1.

В следващия кръг от ШЛ Атлетик ще гостува на Нюкасъл на 5 ноември, а в същия ден Карабах ще приеме Челси.