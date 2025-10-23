Спортинг обърна в десет от Марсилия след луда драма в Лисабон

Отборът на Спортинг (Лисабон) записа геройска победа с 2:1 срещу тима на Марсилия в среща от 3-тия кръг на основната схема в Шампионската лига. "Провансалци" откриха през първотот полувреме с гола на Игор Пайшао (14'), но малко преди почивката те останаха с човек по-малко заради нелеп червен картон на Емерсон Палмиери. Така през втората част логичното се случи и португалските шампиони стигнаха до обрат с попаденията на Жени Катамо (69') и Алисон Сантош (86').

Трите точки закрепиха иберийците в топ 24 на класирането, като те дори вече са с равен брой точки с осмия Нюкасъл, който обаче има по-добра голова разлика.

Французите пък записаха втора загуба, но заради изразителната победа срещу Аякс в миналия кръг запазиха положителната си голова разлика и водят с точка пред първия извън зоната на плейофите Ювентус.

Само три минути след първия съдийски сигнал Балерди от гостите си изкара лековат жълт картон, който даде възможност на "лъвовете" обстрелват съперниковата врата от удобна дистанция. С изпълнението на прекия свободен удар се нагърби Тринкао, който отправи коварен фалцов удар, но вложи прекалено много сила и прати топката високо над напречната греда.



Въпреки че домакините бяха по-активният тим на терена в тези начални минути, "провансалци" удариха първи. Игор Пайшао овладя центрираната топка и с мощен шут вдясно откри резултата.



Попадението отвори играта и двата отбора започнаха да създават все по-интересни ситуации. Така в средата на полувремето Пайшао можеше да се превърне в абсолютен герой за гостите след остро центриране, което не се намери кой да засече.



Домакините отвърнаха с изстрели на Коралиса и Гонсалвеш, като в същото време можеха да се пропукат отново след опасна атака, завършена от Грийууд. Въпреки разсейването на отбраната вратарят Руи Силва внимаваше и остави отбора си в мача.



Така след размяната на още няколко опасносите се стигна и до най-интересния момент преди почивката. Непосредствено преди края на полувремето Емерсон Палмиери от гостите се строполи в пеналтерията и главният съдия Раде Обренович отсъди дузпа. Тогава обаче последният получи сигнал в слушалката си и преразгледа ситуацията чрез системата ВАР. Там той видя, че играчът на французите е симулирал и показа жълт картон, който се оказа втори за Палмиери и последният потегли под душовете предсрочно.



След подновяването на играта португалските шампиони се възползваха от числедното си предимство на терена и наложиха тотален натиск.



В 58-ата минута Джовани Кенда беше много близо до изравняването, но късметът не му се усмихна и нацели дясната греда.



120 секунди по-късно пък Луис Суарес дори не успя да нацели гредата, а прати топката на сантиметри от нея.



В 62-рата минута Симоеш излезе също на стрелкова позиция, но той бе спрян от стража Херонимо Рули.



Малко по-късно в средата на полувремето се стигна до нов дискусионен момент, когато Жени Катамо найй-накрая успя да прати топката във френската врата, но първоначално голът му бе отменен. Тогава пак се стигна до намесата на ВАР, който за втори път се произнесе в полза на домакините и стадион "Жозе Алваладе" изригна.