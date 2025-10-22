Съставите на Байерн и Брюж, 17-годишен е титуляр за баварците

Байерн (Мюнхен) приема Брюж в третия си мач от основната фаза на Шампионската лига. Двубоят на "Алианц Арена" започва в 22:00 часа и очакванията са за лесен успех на баварците, които са с пълен актив до момента, а освен това нямат грешна стъпка и в Бундеслигата. През уикенда отборът на Венсан Компани надви с 2:1 Борусия (Дортмунд) и още веднъж затвърди великолепната си форма от началото на сезона.

Брюж победи Монако с 4:1, но във втория кръг отстъпи с 1:2 на Аталанта. Белгийският гранд е на второ място в местното първенство, след като през уикенда се наложи с 1:0 над Льовен.

Байерн и Брюж не са се срещали в Шампионската лига от сезон 2005/06, когато баварците спечелиха с 1:0 в Мюнхен, а ответният двубой завърши наравно - 1:1.

В състава на Байерн има една изненада и тя е появата сред титулярите на 17-годишния талант Ленарт Карл. На вратата е Мануел Нойер, пред него ще действат Конрад Лаймер, Дайо Упамекано, Йонатан Та и Рафаел Герейро, а в средата на терена ще си партнират капитанът Йошуа Кимих и Александър Павлович. Атаката ще води намиращият се в блестяща форма Хари Кейн, на когото ще помагат Луис Диас, Майкъл Олисе и младата надежда Карл.

Сред резервите на Венсан Компани са Николас Джаксън, Леон Горетцка и Ким Мин-Жае, а аут заради контузии са Джамал Мусиала, Йосип Станишич, Алфонсо Дейвис и Серж Гнабри.

Наставникът на Брюж Ники Хайен залага в предни позиции на Николо Тресолди, а по крилата ще нападат Христос Цолис и Карлос Боржес. Ветеранът Ханс Ванакен, Линт Аудоор и Александър Станкович ще се опитат да се противопоставят на халфовата линия на домакините, а четиримата бранители пред Нордин Якерс са Кириани Сабе, Жоел Ордонес, Брендън Мехеле и Бьорн Мейер.

С травми са основният страж Симон Миньоле, както и Рафаел Ониедика и Людовит Рейс, а на пейката са Хуго Ветлесен, Уго Сике и Мамаду Диакон.

