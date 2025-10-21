Съставите на Барселона и Олимпиакос, Ханзи Флик отново залага на юноша в атака

Отборите на Барселона и Олимпиакос излизат един срещу друг на “Естади Луис Компанис” в единия от двата мача, с които се поставя началото на третия кръг на основната фаза в Шампионската лига.

Ханзи Флик е предприел само две промени след драматичния успех с 2:1 над Жирона в Ла Лига. И двете са в атака, като в ролята на “десетка” този път не е капитанът Френки де Йонг, а юношата Дро Фернандес. Неговият братовчед Антонио Фернандес обаче днес е резерва, тъй като Маркъс Рашфорд е преместен на върха на атаката, заради което на левия фланг ще атакува Фермин Лопес. Междувременно, гостите също са подредени в 4-2-3-1 с Аюб Ел Кааби като централен нападател.

Барселона: Шчесни, Кунде, Кубарси, Ерик Гарсия, Балде, Касадо, Педри, Ямал, Дро Фернандес, Лопес, Рашфорд



Олимпиакос: Цолакис, Кощиня, Рецос, Пирола, Ортега, Хезе, Дани Гарсия, Мартинш, Шикиньо, Поденсе, Ел Кааби

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages