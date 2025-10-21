Популярни
  Олимпиакос
  2. Олимпиакос
Барселона ще търси задължителен успех над Олимпиакос

  • 21 окт 2025 | 05:28
Барселона и Олимпиакос ще се изправят един срещу друг в третия кръг на груповата фаза на Шампионската лига на 21 октомври от 19:45 часа на стадион "Спотифай Камп Ноу". Двубоят ще бъде ръководен от швейцарския рефер Урс Шнайдер. Мачът е важен и за двата отбора, но каталунците имат далеч по-големи амбиции в турнира и очакванията към тях са за задължителна победа.

В текущото класиране на Шампионската лига Барселона заема 16-то място с 3 точки от изиграните 2 мача, като каталунците имат голова разлика от 3 вкарани и 3 получени гола. Олимпиакос се намира на 29-та позиция с едва 1 точка, без отбелязан гол и с 2 допуснати в двата си мача досега.

Барселона идва след важна победа с 2:1 срещу Жирона (18.10.2025) в Ла Лига, която прекъсна серията от две поредни загуби - 4:1 от Севиля (05.10.2025) и 1:2 от Пари Сен Жермен (01.10.2025) в Шампионската лига. Преди това каталунците записаха две победи - 2:1 срещу Реал Сосиедад (28.09.2025) и 3:1 като гост на Овиедо (25.09.2025).

Олимпиакос също демонстрира добра форма в първенството, побеждавайки АЕЛ Лариса с 2:0 (18.10.2025), но преди това загуби от ПАОК с 2:1 (05.10.2025) и от Арсенал с 2:0 (01.10.2025) в Шампионската лига. Гръцкият тим има и две победи в домашните турнири - 3:2 срещу Левадиакос (27.09.2025) и 2:1 срещу Астерас Триполис (24.09.2025) за Купата на Гърция.

Барселона и Олимпиакос имат само две предишни срещи помежду си, и двете в Шампионската лига през сезон 2017/2018. Последният им двубой завърши 0:0 на стадион "Караискаки" на 31 октомври 2017 г. Преди това, на 18 октомври 2017 г., Барселона победи гръцкия тим с 3:1 на "Камп Ноу" в мач от третия кръг на груповата фаза. Интересно е, че сегашната им среща отново е в третия кръг на турнира, но осем години по-късно.

