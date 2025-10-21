Популярни
Най-добрите футболисти са в Испания, уверен е Де ла Фуенте

  • 21 окт 2025 | 11:53
  • 787
  • 0

Националният селекционер на Испания Луис де ла Фуенте отново зачекна темата с недоволството от страна на Барселона относно Ламин Ямал. Наставникът на каталунците Ханзи Флик изрази недоволството си от Де ла Фуенте, че бил прекалил с игровото време на нападателя в световните квалификации срещу България и Турция през октомври. Тогава Ямал се прибра с обостроена травма и пропусна няколко срещи на Барса.

“Не разбирам коментарите на Ханзи Флик относно ситуацията с Ламин Ямал. В крайна сметка всеки биван оценяван по действията си. Всички играчи искат да бъдат с националния отбор, дори и самите клубове го искат, защото това помага да се повиши стойността на техните футболисти”, започна Де ла Фуенте в предаването El Hormiguero по Antena 3.

“Съществува календар, по който се знае колко мача може да се изиграят - продължи селекционерът. - Това, което не е правилно, е да се оплаквам през ноември, а после, когато започне новата година, да казвам, че всичко е наред. Трябва да оценим това, което Ямал прави за своите 18 години. Той дойде при нас за първи път, когато беше на 16 години — тренира, бори се, издържа на напрежението, продължава да работи… Трябва да ценим всичко това. Защото има такива, които не биха могли да се справят, но Ламин успява. Най-добрите футболисти в света са в Испания — заради своето разбиране на играта, тактическата си подготовка и техническите си качества… Ямал, Педри, Родри — и бих могъл да спомена още много имена.”

