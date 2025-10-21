Изненада: Феран Торес ще може да играе още днес

От Барселона обявиха групата си за днешното домакинство срещу Олимпиакос от третия кръг на основната фаза на Шампионската лига.

Флик: Надявам се Рафиня и Феран Торес да са готови за Ел Класико, Барселона ме промени напълно

Прави впечатление, че в списъка от 23 играчи е включен нападателят Феран Торес, като от клуба съобщиха, че той е напълно готов за двубоя. Както е известно, на вчерашната си пресконференция наставникът Ханзи Флик изрази надежда, че испанският национал ще бъде готов не за срещата с гръцкия шампион, а за неделното Ел Класико срещу Реал Мадрид. От друга страна, треньорът тази вечер няма да може да разчита на централния защитник Андреас Кристенсен, тъй като от Барселона обявиха, че той страда от стомашно-чревно заболяване.

Мачът между Барса и Олимпиакос е на “Естади Олимпик Компанис” с начален час 19:45.

Снимки: Gettyimages