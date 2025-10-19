Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сангаре: Показахме, че сме по-добрият отбор

Сангаре: Показахме, че сме по-добрият отбор

  • 19 окт 2025 | 19:41
  • 1607
  • 0

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре, който се превърна в герой за своя отбор с двете попадения срещу Черно море, заяви след победата с 3:1, че за него и съотборниците му е било много трудно, тъй като "моряците" играят много силно у дома. Тимът на Хулио Веласкес изоставаше в резултата след първите 45 минути, но направи страхотно второ полувреме и заслужено стигна до трите точки.

"Реших да играя без маската днес. Очевидно се справих добре. Щастлив съм, че нещата се развиха по този начин. Знаем, че Черно море е един от най-добрите отбори в първенството, особено като домакин. Беше много трудно за нас.

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"
Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

През второто полувреме се справихме по много по-добър начин и показахме, че сме по-добрият отбор. Заслужавахме победата", сподели Сангаре.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79536
  • 261
Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град

Светослав Дяков: Благоевград вече не е футболен град

  • 19 окт 2025 | 15:43
  • 2544
  • 0
УЕФА отново даде мач от младежката Шампионска лига на Радослав Гидженов

УЕФА отново даде мач от младежката Шампионска лига на Радослав Гидженов

  • 19 окт 2025 | 14:34
  • 560
  • 0
Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение

Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение

  • 19 окт 2025 | 14:13
  • 1094
  • 1
Феновете на Левски изкупиха билетите за битката с Черно море

Феновете на Левски изкупиха билетите за битката с Черно море

  • 19 окт 2025 | 14:11
  • 2156
  • 3
ЦСКА изпрати легендата Иван Зафиров

ЦСКА изпрати легендата Иван Зафиров

  • 19 окт 2025 | 14:09
  • 14406
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

  • 19 окт 2025 | 19:25
  • 125081
  • 322
Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

Локомотив (Сф) 0:0 ЦСКА 1948, голям пропуск на гостите

  • 19 окт 2025 | 20:30
  • 6908
  • 4
ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

ЦСКА измъкна трудни три точки за първа победа като гост в efbet Лига

  • 19 окт 2025 | 16:55
  • 79536
  • 261
Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

Манчестър Юнайтед нанесе тежък удар на Ливърпул

  • 19 окт 2025 | 20:29
  • 24869
  • 66
Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

Финал на efbet Суперкупа: Левски 1:1 Локомотив! Следете мача ТУК!

  • 19 окт 2025 | 20:34
  • 18742
  • 4
Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

  • 19 окт 2025 | 19:55
  • 9883
  • 2