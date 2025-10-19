Сангаре: Показахме, че сме по-добрият отбор

Нападателят на Левски Мустафа Сангаре, който се превърна в герой за своя отбор с двете попадения срещу Черно море, заяви след победата с 3:1, че за него и съотборниците му е било много трудно, тъй като "моряците" играят много силно у дома. Тимът на Хулио Веласкес изоставаше в резултата след първите 45 минути, но направи страхотно второ полувреме и заслужено стигна до трите точки.

"Реших да играя без маската днес. Очевидно се справих добре. Щастлив съм, че нещата се развиха по този начин. Знаем, че Черно море е един от най-добрите отбори в първенството, особено като домакин. Беше много трудно за нас.

Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

През второто полувреме се справихме по много по-добър начин и показахме, че сме по-добрият отбор. Заслужавахме победата", сподели Сангаре.

Снимки: Борислав Цветанов