  1. Sportal.bg
  2. Черно море
  Илиан: Имахме 20 удара срещу Левски, но ни обърнаха мача

Илиан: Имахме 20 удара срещу Левски, но ни обърнаха мача

  • 19 окт 2025 | 19:59
  • 1443
  • 7

Наставникът на Черно море Илиан Илиев даде мнението си след загубата с 1:3 от Левски в efbet Лига. Специалистът похвали футболистите си за показаното през първото полувреме и в края на срещата.


Гениален ход на Веласкес и брилянтен Сангаре донесоха обрат на Левски на "Тича"

"Доволен съм от футболистите от начина, по който изиграха първото полувреме и последните 20 минути. Когато загубиш мач, в който имаш 11 точни от 20 удара срещу Левски, не можеш да го приемеш, но футболът е на голове. Левски в последните пет минути на първото полувреме имаха ситуации, но преди това ние имахме, с втори гол щяхме да спечелим. После ние ли им дадохме инициативата, или те си я взеха, може би второто.


Веласкес предупреди: Който си вирне носа, е обречен на неуспех

Най-добрият ни мач във футболно отношение. Може би можеше да изиграем малко по-умно, дадохме им инициативата и обърнаха мача. След това можехме да изравним и да победим, но Левски затвори мача. Можем да извлечем поуките, много е важна концентрацията при статичните положения, Левски има високи хора, не го направихме в тези два случаи и ни наказаха. Резултатът не е добър, трябва да коригираме грешките", каза бившият национален селекционер.

