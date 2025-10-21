Левски обяви програмата си до мача с Добруджа

Левски обяви програмата си до края седмицата. “Сините” ще проведат три тренировки, а в събота ще се изправят срещу Добруджа в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.

Ето програмата на “сините”:

Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 25 октомври, събота, е следната:

21 октомври, вторник:

┗➤ ПОЧИВЕН ДЕН

22 октомври, сряда:

┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка

23 октомври, четвъртък:

┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка

24 октомври, петък:

┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, открита тренировка за представителите на медиите в първите 15 минути

25 октомври, събота:

┗➤ 𝟏𝟖:𝟎𝟎 часа, стадион „Георги Аспарухов”

┗➤ ЛЕВСКИ vs Добруджа