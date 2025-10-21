Левски обяви програмата си до мача с Добруджа

Левски обяви програмата си до края седмицата. “Сините” ще проведат три тренировки, а в събота ще се изправят срещу Добруджа в двубой от 13-ия кръг на efbet Лига.
Приключи срещата в Бояна между БФС и Левски
Ето програмата на “сините”:
Програмата на представителния отбор на „Левски“ до 25 октомври, събота, е следната:
21 октомври, вторник:
┗➤ ПОЧИВЕН ДЕН
22 октомври, сряда:
┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка
23 октомври, четвъртък:
┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, закрита тренировка
24 октомври, петък:
┗➤ 𝟏𝟏:𝟎𝟎 часа, открита тренировка за представителите на медиите в първите 15 минути
25 октомври, събота:
┗➤ 𝟏𝟖:𝟎𝟎 часа, стадион „Георги Аспарухов”
┗➤ ЛЕВСКИ vs Добруджа