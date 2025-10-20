Конте: ШЛ трябва да ни бъде като училище, а ние да сме ученици, които попиват от учителите

Наставникът на Наполи Антонио Конте подчерта нуждата на настоящия състав на клуба да натрупа опит в Шампионската лига след отсъствието си от евротурнирите през миналия сезон. Той също така коментира възможността контузената звезда Скот Мактоминей да играе в гостуването на ПСВ Айндховен утре, както променената роля на новото попълнение Кевин Де Бройне в италианския шампион.

“Той не тренира през последните дни и днес се включи само частично. Така че много зависи от него. Ако се чувства готов да играе в мача, ще бъдем щастливи. В противен случай ще измислим друго решение. Трябва да се опитаме да пуснем балансиран стартов състав. Играем срещу тим, който спечели нидерландското първенство през миналия сезон и винаги прави пробив в Шампионската лига. Ние винаги се стремим към най-доброто, когато избираме титулярите. Амбицията ни е да се опитаме да разберем къде се намираме и да разберем как се справяме в това издание на ШЛ. Миналата година въобще не играхме в евротурнирите, така че през този сезон това е ново преживяване за нас. Този турнир трябва да ни бъде като училище, а ние да сме добри ученици и да попиваме уроците на учителите, надявайки се, че някой ден ще ги надминем.

Настоящият сезон е напълно различен от миналогодишния. Започнахме предишната кампания като аутсайдери, а и не играехме в ШЛ. Не, че този сезон е по-добър или по-лош от миналия, а просто е по-различен и с нов състав. Така че трябва да сме търпеливи. Тези момчета трябва да се приспособят, като нашият сезон ще зависи много от тяхната интеграция. Де Бройне? Винаги се опитвам донякъде да разбирам играчите, а според мен в момента Кевин прогресира по отношение на това да е по-въвлечен в отборната игра. Струва ми се много отдаден, като му е приятно да играе за нас. Той покачи нашето ниво. Кевин и при нас показва своя потенциал на високо ниво, макар и без да изпълнява обичайната си роля. Той е играч, който ни помага да градим играта, но също така допринася и със своя характер. Мисля, че оформяме нова роля за него, като според мен той е много отдаден и доволен”, заяви Конте на днешната си пресконференция.

Снимки: Gettyimages