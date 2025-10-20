Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Наполи
  3. Де Лаурентис с революционна идея: Футболистите над 23 години да не играят за националните отбори

Де Лаурентис с революционна идея: Футболистите над 23 години да не играят за националните отбори

  • 20 окт 2025 | 18:15
  • 95
  • 0

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис за пореден път призова за революционни промени във футбола, като даде нестандартната идея да се забрани на играчите над 23 години да представляват своите национални отбори, за да се намали броя на мачовете им по време на един сезон.

“Европа трябва да се промени, защото настъпи моментът за това. Футболните ръководители са неохотни да се променят, защото се страхуват да не загубят своите постове, които заемат много, много удобно. Но дойде времето да се променят както правилата на играта, така и форматите на първенствата. Има твърде много мачове и мисля, че футболистите повече няма да са способни да играят по 50, 60 или 70 мача на сезон. Хората не осъзнават, че трябва да има лимит за националите. Щом станеш на повече от 23 години, не бива повече да играеш за националния тим, за да може да се намерят нови футболисти. Ако играеш с тези, които са над 30 години и те се контузят, така прецакваш първенствата, към които има липса на уважение. Освен това не се плащат достатъчно големи обезщетения за повиквателните на играчите, на които клубовете им плащат за всички 12 месеца. Така че това също трябва да бъде регулирано”, коментира Де Лаурентис пред Class CNBC по време на събитие във Вашингтон.

Снимки: Gettyimages

