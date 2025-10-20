Популярни
  Треньорът на ПСВ: Защитник на Наполи "открадна" титулярното място на сина ми, представата на хората за Ланг е стереотипна

Треньорът на ПСВ: Защитник на Наполи “открадна” титулярното място на сина ми, представата на хората за Ланг е стереотипна

  • 20 окт 2025 | 17:07
  • 2844
  • 0

По време на пресконференцията си преди утрешния сблъсък с Наполи в Шампионската лига треньорът на ПСВ Айндховен Петер Бош направи любопитни коментари за двете нови нидерландски попълнения на италианския шампион, а именно защитника Сам Бойкема и крилото Ноа Ланг. Той също така похвали ветерана Кевин Де Бройне и си припомни за бившия си играч Давид Нерес.

“Познавам Бойкема, той “открадна” титулярното място на сина ми в Го Ахед Ийгълс (смее се - б.р.). След това той отиде в АЗ Алкмаар, откъдето премина в Болоня. Това е един страхотен играч, който заслужава да играе за много важен клуб като Наполи. Ако не познаваш Ланг, имаш стереотипна представа за него заради многото му татуировки и стила му на рапър. Аз обаче го познавам, като той е много мил, общителен и отзивчив към съотборниците си. Може и да не е капитан, но беше лидер на ПСВ през миналите два сезона. Очаквах Ланг да играе повече, но винаги е трудно за един чужденец да се адаптира към ново първенство. Да, говорих с него, но не и преди този мач. Наскоро ми каза, че тренира усърдно. Той е много умел и със сигурност ще получи игрово време.

Считам Де Бройне за един от най-великите футболисти за всички времена. Той може и да не е толкова забележим като Лионел Меси или Кристиано Роналдо, но въпреки това е страхотен. Той вече не е играчът, който стои много напред на терена като атакуващ халф, но качествата му са неоспорими. Аз дадох дебюта на Нерес в Аякс, след като беше дошъл от Бразилия. Той е страхотен играч. Не знам дали е вярно, но би било страхотно, ако Станислав Лоботка не играе. Мисля, че той е много добър и решаващ футболист, но, разбира се, там разполагат и с други такива.

Да, говорих с Иван Перишич относно Антонио Конте. Знам, че той дълго време игра при него в Тотнъм и Интер. Аз самият вече съм срещал Конте, когато бях в Байер (Леверкузен), така че знам колко трудно предизвикателство е да се изправиш срещу него. Какво бих “откраднал” от него? Неговите стил на игра и умението му да играе с различен брой играчи в защита - трима, четирима, петима… Смятам, че ние също имаме доста добър състав, така че мисля, че ще се получи доста интересен и красив двубой”, коментира Бош на пресконференцията си преди утрешния двубой в Айндховен.

Снимки: Imago

